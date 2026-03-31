«To the point» με τον Ζαχαρία Ζούπη

Ακούγοντας τις ομιλίες των ηγετικών στελεχών του ΠΑΣΟΚ κατέληξα ότι δεν είναι τυχαία η κυριαρχία του Ν. Ανδρουλάκη στο ΠΑΣΟΚ. Ο ίδιος έκανε ασφαλώς μια ομιλία από τα ίδια, κατακεραυνώνοντας την Κυβέρνηση, σαν να γινόταν μια πρόταση μομφής στη Βουλή και δεν υπήρχε το ιδεολογικό, πολιτικό, στρατηγικό βάθος που αντιστοιχεί σε ομιλία Συνεδρίου.

Ωστόσο, και οι άλλοι «πρωτοκλασάτοι» δεν παρουσίασαν κάποια ολοκληρωμένη πλατφόρμα με απαντήσεις για το πώς θα ξεκολλήσουν οι βελόνες. Εν ολίγοις το πρόβλημα φαίνεται πιο βαθύ, πιο σοβαρό για το ΠΑΣΟΚ που μπορεί οι φυλές του να ενώθηκαν μόνο στο ότι είναι αντιδεξιοί και θα αφήσουν ακυβέρνητη τη χώρα ό,τι και να γίνει, αλλά απουσίαζαν οι προτάσεις θετικής προοπτικής.

Έτσι, πολύ σύντομα θα βρεθούν μπροστά στα ίδια προβλήματα, όταν το ζητούμενο δεν θα είναι «να τα βρουν», αλλά να πείσουν τους πολίτες να εκφράσουν θετικές προτάσεις. Η αντικυβερνητική- αντιδεξιά ρητορική έχει όρια, δεν αρκεί για να δημιουργήσει ισχυρή δυναμική εξουσίας.

Υπάρχει και ένα άλλο σημείο όμως που έλειπε. Δεν υπήρχε καμία αναφορά στην τοξικότητα, το λαϊκισμό και τον αντισυστημισμό μερίδας της Αντιπολίτευσης, ενώ η δημοκοπική διαφορά π.χ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ και ΠΛΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ δεν είναι δα και τόσο μεγάλη και ενώ τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού έρχονται.

Γιατί άραγε; Δεν φοβούνται την πιθανή απειλή από αυτούς αν κυριαρχήσει ένα τυφλό αντινεοδημοκρατικό κλίμα στο οποίο θα συμβάλουν και οι ίδιοι; Έχει αλλάξει τόσο πολύ το ΠΑΣΟΚ από την εποχή που πρωτοστατούσε στη μάχη ενάντια στον λαϊκισμό; Έχει άγνοια κινδύνου ή έχει την ψευδαίσθηση ότι θα εκπροσωπήσει και τέτοιες δυνάμεις; Ας προσέξουν...

* Ο Zαχαρίας Ζούπης, στέλεχος εταιριών έρευνας αγοράς, δημοσκοπήσεων και επικοινωνίας από την δεκαετία του ‘90, είναι σήμερα Διευθυντής Ερευνών και Στρατηγικής Επικοινωνίας της OPINION POL. Είχε την ευθύνη του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της επιστημονικής επιμέλειας ερευνητικών προγραμμάτων και στρατηγικής επικοινωνίας. Έχει διεξάγει πολυάριθμες πολιτικές, αυτοδιοικητικές, κοινωνικές, εμπορικές έρευνες και focus groups. Έχει γράψει εκατοντάδες άρθρα και δύο βιβλία («Εκεί γύρω στα τριάντα», «40+1 άρθρα για την Κεντροαριστερά»).