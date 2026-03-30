ΥΠΕΘΟ: Σε δημόσια διαβούλευση το φορολογικό πολυνομοσχέδιο-Τι περιλαμβάνει

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση έθεσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης το σχέδιο νόμου με τον τίτλο: «Διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2023/2226 του Συμβουλίου της 17ης Οκτωβρίου 2023 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2025/872 του Συμβουλίου της 14ης Απριλίου 2025 για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και λοιπές διατάξεις».

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η ενίσχυση της φορολογικής διαφάνειας και η πρόληψη και καταστολή των φαινομένων φορολογικής απάτης, φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, ιδίως για συναλλαγές με κρυπτοστοιχεία ή με χρήση εναλλακτικών μορφών πληρωμής και επενδύσεων.

Επιπλέον το πολυνομοσχέδιο καλύπτει και θέματα φορολογίας, ασφάλισης, επενδύσεων κλπ.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης καλεί να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για τη βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω σχεδίου νόμου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 14η Απριλίου.

Συγκεκριμένα, μεταξύ των θεμάτων που ρυθμίζουν οι διατάξεις του πολυνομοσχεδίου , περιλαμβάνονται:

μέτρα προσαρμογής στο ενωσιακό δίκαιο για την διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής και των προϋποθέσεων της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών, υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών που υποβάλλονται από Παρόχους Υπηρεσιών Κρυπτοστοιχείων , ορισμός αρμόδιας αρχής ως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου της Ελλάδας για τους σκοπούς εφαρμογής της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα.

αλλαγές σε πρόστιμα για παράλειψη υποβολής ή εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης παρακρατούμενου φόρου ή δήλωσης Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

εξαίρεση από την επιβολή προστίμων της φορολογικής νομοθεσίας λόγω ανηλικότητας

απαγόρευση αποδοχής πληρωμών με μετρητά αξίας μεγαλύτερης των πεντακοσίων ευρώ, ακόμα και σε «σπαστές» αποδείξεις για την ίδια συναλλαγή,

ορισμός του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) ως πηγής πληροφόρησης για κύριες κατοικίες μικρών οικισμών, αντί των δηλώσεων Ε1

απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας των χαρακτηρισμένων οχημάτων άμεσης ανάγκης που φέρουν ειδικές συσκευές ηχητικής και φωτεινής προειδοποίησης

Φορολογικές Δεσμευτικές Απαντήσεις, δηλαδή νέα δυνατότητα χορήγησης εκ των προτέρων ενημέρωσης επιχειρήσεων σε φορολογικά ζητήματα μέσω της ΑΑΔΕ

μείωση του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος από την άσκηση ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας για κατόχους άδειας επαγγελματία πωλητή σε λαϊκή αγορά

αμφισβήτηση του ετήσιου ελάχιστου εισοδήματος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας λόγω ανηλικότητας

δημιουργία Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Συναλλαγών Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων και μεταφορά αρμοδιοτήτων της Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης στη Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

τρόπος υπολογισμού ακαθάριστου ισοδύναμου επιχορήγησης σε περιπτώσεις ανάκτησης ενίσχυσης ως επιδότησης επιτοκίου, μη υπολογισμός της ενίσχυσης που λαμβάνουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, στο πλαίσιο του Μέτρου 23.

παράταση εξαίρεσης των παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης από τον ειδικό φόρο τηλεοπτικών διαφημίσεων

Κρατική επιχορήγηση περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών

φορολόγηση δικαιούχων του Επενδυτικού Λογαριασμού Κάλυψης Στεγαστικών Παροχών της πρώην εταιρείας «Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία»

αλλαγές στον προσυμβατικό έλεγχο συμβάσεων του Αναπτυξιακού Προγράμματος Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας που διενεργούνται, με φορέα ωρίμανσης, διενέργειας διαγωνισμού και παρακολούθησης της εκτέλεσης, την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Ανώνυμη Εταιρεία

ανάθεση στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας αρμοδιοτήτων διευθύνουσας υπηρεσίας σε συμβάσεις του Αναπτυξιακού Προγράμματος Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας

μεταβίβαση κυριότητας κοινοτικών κλήρων Αλεξανδρούπολης στο Δημόσιο

ρυθμίσεις για τις εταιρίες υδρευσης και Αποχέτευσης

ρυθμίσεις φορολογίας και εισφορών πλοίων, αναπροσαρμογή συντελεστών ειδικής εισφοράς του ν. 29/1975 και πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975, απαλλαγές επί ειδών προοριζόμενων για εφοδιασμό πλοίων

ρυθμίσεις για καρνάγια , διαδικασία παραχώρηση χρήσης υφισταμένων κατασκευών χρησιμοποιούμενων άνευ αδείας ή καθ' υπέρβαση αυτής από καρνάγιο ή ταρσανά

εγγραφή ορκωτών ελεγκτών λογιστών εποπτικού φορέα στο Δημόσιο Μητρώο

προσλήψεις των θυγατρικών εταιρειών της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας ΑΕ, κίνητρο παραμονής στην εργασία εργαζομένων και χορήγηση επιδόματος ειδικών συνθηκών στους εργαζομένους της, πρόσληψη στρατιωτικών εν αποστρατεία στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε

Σύσταση Μητρώου Επιχειρήσεων για διάθεση ψηφιακών αγαθών (eMarketplace)

διατάξεις e-ΕΦΚΑ: αναστολή αύξησης επιτοκίου οφειλών προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης , καθορισμός αρμόδιου φορέα υποβολής αίτησης απονομής επικουρικής σύνταξης σε περίπτωση διαδοχικού χρόνου ασφάλισης , συνταξιοδότηση πασχόντων από μυασθένειες

τήρηση Ταμειακών Διαθεσίμων από το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.), στην Τράπεζα της Ελλάδος

καταβληθείσες αποζημιώσεις σε συνταξιούχους της πρώην εταιρείας με την επωνυμία Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία (Η.Σ.Α.Π. Α.Ε.)

ρυθμίσεις για ΑΕΙ και ΣΑΕΚ αρμοδιότητος υπουργείο Παιδείας

ρυθμίσεις για το REFORM GREECE και για σχολικές κτιριακές υποδομές

ανέγερση ιερών ναών και εκτέλεση εκκλησιαστικών έργων

στελέχωση του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαππείου

στελέχωση της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ