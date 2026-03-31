Υπ. Εργασίας: Στις 9 Μαΐου στο Λονδίνο το «Rebrain Greece» με τη συμμετοχή 35 κορυφαίων ομίλων επιχειρήσεων

Στις 9 Μαΐου 2026 θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο η δράση εξωστρέφειας «Rebrain Greece» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο London Hilton Metropole και έχει ως στόχο τη διασύνδεση Ελλήνων επαγγελματιών υψηλής εξειδίκευσης που ζουν και εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και αναζητούν εξειδικευμένα στελέχη, για να καλύψουν καίριες θέσεις.

Αυτή είναι η τρίτη φορά που το «Rebrain Greece» «ταξιδεύει» στο Λονδίνο, ενώ αντίστοιχες εκδηλώσεις έχουν πραγματοποιηθεί με μεγάλη επιτυχία σε Άμστερνταμ, Ντίσελντορφ, Στουτγκάρδη και Νέα Υόρκη.

Συνολικά στις εκδηλώσεις αυτές έχουν συμμετάσχει πάνω από 6.500 ενδιαφερόμενοι οι οποίοι ενημερώθηκαν για τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και ήρθαν σε άμεση επαφή με 120 από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, προκειμένου να διερευνήσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές.

«Ο επαναπατρισμός των Ελλήνων που έφυγαν στο εξωτερικό τα χρόνια της κρίσης είναι ζητούμενο για την κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Στην κατεύθυνση αυτή αναλαμβάνουμε συντονισμένες δράσεις, όπως είναι το "Rebrain Greece", οι οποίες αποδίδουν σημαντικά. Είναι ενδεικτικό ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της EUROSTAT, την περίοδο 2010-2024, περίπου 730.000 συμπολίτες μας έφυγαν από την Ελλάδα, ενώ πάνω από 470.000 έχουν ήδη επιστρέψει. Δεν εφησυχάζουμε, αντιθέτως εντείνουμε τις προσπάθειές μας, προκειμένου τα λαμπρά μυαλά που έφυγαν να επιστρέψουν στον τόπο μας», δήλωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στην εκδήλωση έχουν δηλώσει συμμετοχή από την πλευρά των εταιρειών 35 όμιλοι επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και προσφέρουν εκατοντάδες εξειδικευμένες και υψηλόβαθμες θέσεις εργασίας σε βασικούς και δυναμικούς κλάδους της οικονομίας, όπως ο χρηματοοικονομικός και τραπεζικός κλάδος, ο ενεργειακός κλάδος, ο κατασκευαστικός και βιομηχανικός κλάδος, ο κλάδος της υγείας και της φαρμακοβιομηχανίας, ο κλάδος των μεταφορών και του τουρισμού, ο κλάδος των μέσων ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας, καθώς και ο κλάδος των συμβουλευτικών και ελεγκτικών υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, θα συμμετάσχουν οι ακόλουθοι όμιλοι εταιρειών:

ΑEGEAN Airlines, ANTENNA Group, TITAN, ALPHA BANK, Ernst Young, IASO GROUP, ΔΕΗ - PPC, Motor Oil, Imithea GROUP, HELLENIQ ENERGY, ΕΒΕΠ, ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ, Eurobank, Piraeus Bank, HHG, METLEN, Athens Medical Group, AVAX, National Bank of Greece, DEMO PHARMAKEUTICALS, QUALCO Group, ΔΕΔΔΗΕ, ΤΕΜES - Costa Navarino, Tsakos Energy Navigation, DELOITTE, PAPASTRATOS, Cenergy Holdings, ElvalHalcor, Theon Group, MITSIS GROUP, PwC, JTI, Νovibet, Erma Tech Group, CrediaBank.