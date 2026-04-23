ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΔΕΛΦΩΝ

Τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει τα τελευταία χρόνια το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας, αλλά και τις προκλήσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν, ανέδειξαν οι συμμετέχοντες σε σχετική συζήτηση στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, το οποίο πραγματοποιείται από τις 22 έως τις 25 Απριλίου στους Δελφούς.

Κοινός παρονομαστής των παρεμβάσεων ήταν ότι, πέρα από τη χρηματοδότηση και τα θεσμικά εργαλεία, καθοριστικό ρόλο για την περαιτέρω ανάπτυξη της καινοτομίας στην Ελλάδα διαδραματίζει το ανθρώπινο δυναμικό.

Ο Γιώργος Πάσσαρης, Διευθυντής και Ανώτερος Περιφερειακός Εκπρόσωπος για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων Ελλάδας και Κύπρου, έκανε λόγο για εντυπωσιακή πρόοδο των ελληνικών startups τα τελευταία χρόνια, χάρη και στη συμβολή ευρωπαϊκών επενδυτικών εργαλείων. “Το ζητούμενο είναι πώς μεγαλώνουν οι εταιρίες”, σημείωσε, επισημαίνοντας ότι “χρειάζονται πολλούς γύρους χρηματοδότησης με μεγάλα ποσά 30-40 εκατομμυρίων από στρατηγικούς και σταθερούς επενδυτές”. Όπως ανέφερε, η περιορισμένη παρουσία τέτοιων funds στην Ελλάδα οδηγεί ορισμένες εταιρείες στο εξωτερικό, τονίζοντας ότι «έχουμε ωριμάσει, αλλά απαιτείται ισχυρότερη διασύνδεση με το ευρωπαϊκό σύστημα χρηματοδότησης».

Ο Χρήστος Μάστορας, Ιδρυτής & Managing Partner της Iliad Partners στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τόνισε, ότι υπάρχει εξωστρέφεια στο ελληνικό σύστημα καινοτομίας, αλλά μένουν πολλά ακόμη να γίνουν. Εκτίμησε, ότι αφού έγινε μία πολύ καλή αρχή, τώρα είμαστε σε μεταβατικό στάδιο για τη μεγαλύτερη αναβάθμιση και όπως υπογράμμισε, “Τη μεγάλη διαφορά την κάνει το ανθρώπινο δυναμικό”. Χαρακτήρισε μάλιστα την Ελλάδα ως “στρατηγική πύλη” για επενδύσεις στην καινοτομία, γεγονός, που αποτελεί μεγάλη ευκαιρία.

Ο Guy Krief, Εταίρος, Big Pi Ventures, σημείωσε ότι «έχει γίνει ένα τεράστιο άλμα τα τελευταία δέκα χρόνια στη χρηματοδότηση», επισημαίνοντας ωστόσο ότι το βασικό ζητούμενο παραμένει η καλλιέργεια και αξιοποίηση του ταλέντου. Όπως ανέφερε, σημαντική είναι και η συμβολή της ελληνικής διασποράς στη δημιουργία startups με βάση την Ελλάδα.

Ο Κωνσταντίνος Καμάρας Αντιπρόεδρος ΔΣ, ATCOM, έκανε λόγο για «ούριο άνεμο» σε σχέση με το παρελθόν, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση σε σχέση με πριν από δέκα χρόνια». κάνοντας αναφορά σε δράσεις όπως το brain regain και το gov.gr. “Χρειαζόμαστε καθετοποίηση με τις ειδικές αγορές” σημείωσε και συμπλήρωσε πως “με τομείς όπως το shipping, tourism και climate μπορούμε να το πάμε παραπάνω, γιατί ως Ελλάδα έχουμε το πλεονέκτημα”. Για το ανθρώπινο δυναμικό, τόνισε πως ο ανταγωνισμός είναι παγκόσμιος, γιατί μπορεί κάποιος να εργαστεί από το σπίτι του για μία ξένη εταιρεία, ενώ “το ταλέντο είναι το πρώτο, που ζητούν οι εταιρείες”.

Ο Στέλιος Ηλιάκης, CEO Sleed & Εταίρος Unifund αποκάλυψε πως “πριν 8 χρόνια δεν ήξεραν πολλοί στην Ελλάδα τί είναι τα venture capitals”, ενώ τώρα “είναι θετικό πως υπάρχουν angel investors, που επενδύουν σε ελληνικές εταιρείες”. “Στην Ελλάδα έχουμε innovation και από τα Πανεπιστήμια”, συμπλήρωσε. Όσον αφορά τα αδύνατα σημεία των ελληνικών εταιρειών καινοτομίας, επεσήμανε πως “κάνουν focus μόνο στο προϊόν και όχι στην εξωστρέφεια, την προώθηση και τα δίκτυα πωλήσεων”.