Σταθερές οι ελληνικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ το 2025: Καθοριστικός ο ρόλος της ενέργειας και του τουρισμού

Σχεδόν αμετάβλητη παρέμεινε το 2025 η αξία των ελληνικών εξαγωγών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά την αβεβαιότητα που προκαλεί η επιβολή δασμών στο παγκόσμιο εμπόριο από την κυβέρνηση Τραμπ, σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον.

Οι ελληνικές εξαγωγές διαμορφώθηκαν σε 2,4 δισ. ευρώ το 2025, έναντι 2,41 δισ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας οριακή μείωση 0,3%, ενώ οι εισαγωγές από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 8,5% και ανήλθαν σε 2,34 δισ. ευρώ, από 2,16 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Ο συνολικός όγκος διμερούς εμπορίου διαμορφώθηκε σε 4,75 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 3,8%, ενώ το εμπορικό πλεόνασμα της Ελλάδας περιορίστηκε στα 60 εκατ. ευρώ από 250 εκατ. ευρώ το 2024.

Καθοριστική παραμένει η συμβολή του ενεργειακού τομέα. Οι ελληνικές ενεργειακές εισαγωγές από τις ΗΠΑ ανήλθαν σε 1,18 δισ. ευρώ το 2025, εκ των οποίων το 95% αφορά φορτία υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) αξίας 1,13 δισ. ευρώ, που εισάγονται μέσω της Ρεβυθούσας και της πλωτής μονάδας Αλεξανδρούπολης και διοχετεύονται και σε γειτονικές αγορές. Σύμφωνα με το σημείωμα, το LNG αντιπροσωπεύει το 48% των συνολικών αμερικανικών εξαγωγών προς την Ελλάδα.

Σημαντική είναι και η συμβολή των πετρελαιοειδών στις ελληνικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ, οι οποίες ανήλθαν σε 581 εκατομμύρια ευρώ το 2025. Από αυτά, ποσοστό 64% αφορά καύσιμα αεροσκαφών, τα οποία εκτιμάται ότι συνδέονται κυρίως με τον ανεφοδιασμό αμερικανικών πτήσεων σε ελληνικά αεροδρόμια, στο πλαίσιο της αυξημένης τουριστικής κίνησης. Οι συγκεκριμένες εξαγωγές καυσίμων αντισταθμίζουν περίπου το 35% των ενεργειακών εισαγωγών της Ελλάδας από τις ΗΠΑ.

Σε επίπεδο προϊόντων, αύξηση καταγράφεται στις εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων, όπως σιδήρου, αλουμινίου και χαλκού, παρά την επιβολή δασμών έως και 50%, καθώς και σε κατηγορίες όπως οχήματα και μέρη αυτών, εργαλεία, όπλα και πυρομαχικά. Αντίθετα, πτωτική ήταν η πορεία βασικών αγροδιατροφικών προϊόντων, με τα τυποποιημένα και κατεργασμένα τρόφιμα να διαμορφώνονται σε 335,4 εκατομμύρια ευρώ (-7,7%), τα γαλακτοκομικά και το μέλι σε 74,5 εκατομμύρια ευρώ (-4,5%) και το ελαιόλαδο σε 71 εκατομμύρια ευρώ (-8,4%).

Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, η Ελλάδα διατηρεί εμπορικό πλεόνασμα έναντι των ΗΠΑ, το οποίο ανήλθε σε 660 εκατομμύρια ευρώ το 2025, έναντι 720 εκατομμύρια ευρώ το 2024. Συνολικά, το διμερές εμπόριο Ελλάδας-ΗΠΑ διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, με το ενεργειακό σκέλος και τον τουρισμό να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των εμπορικών ροών.