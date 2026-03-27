Πότε αρχίζει το εορταστικό ωράριο για το Πάσχα - Ποια Κυριακή είναι ανοικτά τα καταστήματα

Από την Πέμπτη 2 Απριλίου τίθεται σε ισχύ το εορταστικό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων ενόψει του Πάσχα 2026, όπως ανακοίνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν με διευρυμένο ωράριο προκειμένου να εξυπηρετηθεί το καταναλωτικό κοινό κατά την πασχαλινή περίοδο, ενώ προβλέπεται και προαιρετική λειτουργία την Κυριακή 5 Απριλίου.

Ειδικότερα, το προτεινόμενο ωράριο διαμορφώνεται ως εξής:

Πέμπτη 02/04/2026: 09:00 - 21:00

Παρασκευή 03/04/2026: 09:00 - 21:00

Σάββατο 04/04/2026: 09:00 - 16:00

Κυριακή 05/04/2026: 11:00 - 16:00

Για τη Μεγάλη Εβδομάδα:

Μεγάλη Δευτέρα 06/04/2026: 09:00 - 21:00

Μεγάλη Τρίτη 07/04/2026: 09:00 - 21:00

Μεγάλη Τετάρτη 08/04/2026: 09:00 - 21:00

Μεγάλη Πέμπτη 09/04/2026: 09:00 - 21:00

Μεγάλη Παρασκευή 10/04/2026: 13:00 - 19:00

Μεγάλο Σάββατο 11/04/2026: 09:00 - 15:00

Την Κυριακή του Πάσχα (12 Απριλίου) και τη Δευτέρα του Πάσχα (13 Απριλίου), τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά λόγω αργίας.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών καλεί τους καταναλωτές να προγραμματίσουν έγκαιρα τις αγορές τους, επισημαίνοντας ότι η εορταστική περίοδος αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την τόνωση της αγοράς.