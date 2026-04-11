Smart Money

Πώς δηλώνονται τα αναδρομικά και τι ισχύει όταν η βεβαίωση είναι λανθασμένη. Ο φοροτεχνικός, Αλέξανδρος Γκούμας, απαντά στο Liberal.

Η απάντηση

Τα αναδρομικά εισοδήματα αποτελούν μία από τις πιο συχνές πηγές σύγχυσης για τους φορολογούμενους, καθώς δεν δηλώνονται πάντα με τον ίδιο τρόπο όπως τα τρέχοντα εισοδήματα. Είτε προέρχονται από μισθούς, είτε από συντάξεις είτε από αποζημιώσεις.

Τα αναδρομικά φορολογούνται στο έτος στο οποίο ανάγονται και όχι στο έτος στο οποίο καταβλήθηκαν.

Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι τα αναδρομικά δηλώνονται μέσω τροποποιητικών δηλώσεων για τα αντίστοιχα φορολογικά έτη. Για παράδειγμα, αν το 2025 καταβλήθηκαν ποσά που αφορούν τα έτη 2022 ή 2023, ο φορολογούμενος οφείλει να υποβάλει ξεχωριστές τροποποιητικές δηλώσεις για καθένα από αυτά τα έτη. Η ΑΑΔΕ, στις περισσότερες περιπτώσεις, προσυμπληρώνει τα σχετικά ποσά στους κωδικούς του Ε1, βάσει των βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων που αποστέλλουν οι εργοδότες ή οι ασφαλιστικοί φορείς.

Ο φορολογούμενος επιλέγοντάς το εντός που αφορά την τροποποιητική δήλωση και επιλέγοντας την τροποποίηση δήλωσης αμέσως το σύστημα του εμφανίζει την ένδειξη ότι υπάρχουν αναδρομικά και με μία κίνηση ολοκληρώνει την τροποποίηση της φορολογικής δήλωσης. Αμέσως μόλις πραγματοποιηθεί η τροποποιητική δήλωση ο φορολογούμενος βλέπει στο εκκαθαριστικό του σημείωμα το ποσό του φόρου πριν την τροποποιητική δήλωση και το ποσό του φόρου έπειτα από αυτή. Ετσι καταλαβαίνει αμέσως εάν έχει να πληρώσει κάτι επιπλέον ή όχι. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει και επιστροφή φόρου.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις προθεσμίες. Τα αναδρομικά συνήθως δηλώνονται χωρίς πρόστιμο, εφόσον η τροποποιητική δήλωση υποβληθεί εντός της προθεσμίας που προβλέπεται ειδικά για αυτά. Είναι πολύ συχνό φαινόμενο οι πολίτες να μην έχουν καταλάβει ότι έπρεπε ή πρέπει να προβούν σε δήλωση αναδρομικών. Ο τρόπος για να αντιληφθεί ένας φορολογούμενος ότι οφείλει να προβεί σε δήλωση αναδρομικών είναι όταν εισέρχεται στην τρέχουσα φορολογική του δήλωση και επιλέγοντας την ενημέρωση εισοδημάτων έτους εμφανίζονται τα εισοδήματα που έλαβε μέσα στη χρονιά αλλά και τα αναδρομικά. Στα αναδρομικά υπάρχει ένδειξη για ποιο έτος αφορούσαν οπότε έτσι ο πολίτης αντιλαμβάνεται σε ποια χρόνια πρέπει να κάνει δήλωση αναδρομικών.

Η τροποποιητική δήλωση για τα αναδρομικά έχει προθεσμία έως τέλος του έτους. Σε περίπτωση που δεν γίνει η τροποποιητική δήλωση η ΑΑΔΕ κάποια στιγμή ενημερώνει με μήνυμα στη θυρίδα ότι θα προβεί σε αυτόματη τροποποιητική δήλωση επιβάλλοντας και πρόστιμο εκπρόθεσμης δήλωσης.

Τι γίνεται, όμως, όταν η βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων περιέχει λάθος; Σε αυτή την περίπτωση, ο φορολογούμενος δεν πρέπει να προχωρήσει αυθαίρετα σε αλλαγές στη δήλωση. Η σωστή κίνηση είναι να απευθυνθεί πρώτα στον εργοδότη, στο ασφαλιστικό ταμείο ή στον φορέα που εξέδωσε τη βεβαίωση και να ζητήσει τη διόρθωσή της. Μόνο μετά την αποστολή διορθωμένης βεβαίωσης στην ΑΑΔΕ μπορεί να γίνει ορθή υποβολή ή διόρθωση της δήλωσης.

Αν, παρά τις ενέργειες αυτές, το λάθος δεν διορθωθεί ή προκύψει διαφωνία, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής δήλωσης με επιφύλαξη και, εφόσον χρειαστεί, προσφυγής στη φορολογική διοίκηση. Σε κάθε περίπτωση, η τεκμηρίωση (συμβάσεις, αποφάσεις, αποδείξεις καταβολής) είναι καθοριστικής σημασίας.

*Ο Αλέξανδρος Γκούμας είναι φοροτεχνικός και CCO στην εταιρεία λογιστών και συμβούλων CompuTax Α.Ε.