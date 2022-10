Πλαφόν στο αέριο: Μπήκαν οι βάσεις για πολιτική συμφωνία

Οι βάσεις για πολιτική συμφωνία για το πλαφόν στο αέριο τέθηκε στη Σύνοδο Κορυφής της Πράγας, με την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, να ανακοινώνει ότι λεπτομερείς προτάσεις θα γίνουν από την Επιτροπή τις επόμενες εβδομάδες.

Τονίζοντας πως η Ευρώπη έχει μειώσει την εξάρτησή της από το ρωσικό φυσικό αέριο από 41%, πριν την έναρξη της εισβολής, σε 7,5%, σημείωσε πως η ενιαία αγορά έχει αποδειχθεί πλεονέκτημα σε στιγμές κρίσης και πρέπει να διατηρηθεί για να αποφευχθεί ο κατακερματισμός που θα ήταν επιζήμιος.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως η ΕΕ θα προσπαθήσει να βρει περισσότερη χρηματοδότηση για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να απαλλαγούν τα ίδια από την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Σύμφωνα με την Φον ντερ Λάιεν, το πρόγραμμα REPower EU έχει όσα χρειάζεται για να επενδύσει η ΕΕ σε κρίσιμες υποδομές όπως αγωγούς, διασυνδέσεις και ΑΠΕ, αλλά και σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

«Θα εξετάσουμε μια πρόσθετη χρηματοδότηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε όλα τα κράτη μέλη να έχουν την ίδια ευκαιρία να επενδύσουν στη μετάβαση», δήλωσε η Φον ντερ Λάιεν.

Για την προστασία των υποδομών, η πρόεδρος της Κομισιόν είπε πως ότι συνέβη με τους αγωγούς Nord Stream «είναι το είδος της απειλής που πρέπει να συνηθίσουμε και να αντιμετωπίσουμε».

Μισέλ: Αυξάνεται η υποστήριξη των χωρών στο θέμα της κοινής αγοράς ενέργειας

Όπως επισήμανε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, η υποστήριξη των χωρών μελών της ΕΕ στην από κοινού αγορά ενέργειας αυξάνεται.

«Εδώ και πολλούς μήνες, εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε ότι τα αποθέματα θα είναι όσο πιο πλήρη γίνεται», σημείωσε και πρόσθεσε: «Πριν από το καλοκαίρι, είπαμε ότι χρειάζεται να οργανώσουμε την προμήθεια ενεργειακών προϊόντων. Επανήλθαμε σήμερα στο θέμα αυτό και υπάρχει αυξημένη στήριξη στην ιδέα αυτή».

Φιάλα: Συζητήθηκε η αποσύνδεση της τιμής του αερίου από εκείνη του ηλεκτρικού

«Οι ηγέτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζήτησαν την αποσύνδεση της τιμής του φυσικού αερίου από τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και την απελευθέρωση επιπρόσθετων δικαιωμάτων εκπομπής άνθρακα, στην άτυπη σύνοδο που είχαν σήμερα στην Πράγα», ανέφερε από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Τσεχίας Πετρ Φιάλα.

«Συζητήσαμε ανοιχτά την πρόταση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αποσύνδεση της τιμής του φυσικού αερίου από την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας», είπε, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Φιάλα, η χώρα του οποίου ασκεί αυτό το εξάμηνο την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ.

«Συζητήσαμε επίσης για την απελευθέρωση πρόσθετων δικαιωμάτων εκπομπής (άνθρακα) από το αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς (ΑΣΑ – μηχανισμός για την αυτόματη προσαρμογή της ετήσιας ποσότητας δικαιωμάτων που πλειστηριάζονται στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ) προκειμένου να μειωθεί η τιμή τους, καθώς επίσης και άλλα πιθανά μέτρα».

Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Έντουαρντ Χέγκερ είπε από την πλευρά του ότι η ΕΕ θα πρέπει να ξεκινήσει τις από κοινού αγορές φυσικού αερίου μετά την επερχόμενη χειμερινή περίοδο θέρμανσης, καθώς τότε οι αποθήκες θα είναι άδειες.

Ο Χέγκερ επισήμανε ότι το πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου θα πρέπει να καθοριστεί με τρόπο ώστε να μην απειλούνται οι παραδόσεις.

We had a thorough first discussion on how to limit gas prices, guarantee the the good functioning of the Single Market and boost investments via #REPowerEU https://t.co/rCqVLgeTFp