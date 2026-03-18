Οριακή μείωση στον κύκλο εργασιών των ελληνικών επιχειρήσεων για τον Ιανουάριο - Στα 28,6 δισ. ευρώ

Οριακή μείωση, της τάξης του 0,03% εμφάνισε ο κύκλος εργασιών των ελληνικών επιχειρήσεων για τον Ιανουάριο του 2026, φτάνοντας τα 28,6 δισ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η ΕΛΣΤΑΤ.

Αναλυτικά:

Για το σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Ιανουάριο 2026 ανήλθε σε 28.662.137 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 0,03% σε σχέση με τον Ιανουάριο 2025, που είχε ανέλθει 28.669.955 χιλ. ευρώ.

Τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών τον Ιανουάριο 2026 σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2025 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Μεταποίηση, κατά 7,9%, ενώ τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Ορυχεία και Λατομεία, κατά 25,9%.

Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2025, βάσει του νέου πλαισίου προσδιορισμού είναι: