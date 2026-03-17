N. Κεραμέως: Νέα συλλογική σύμβαση εργασίας στον επισιτισμό - Ωφελημένοι 400.000 εργαζόμενοι

Τη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας που υπεγράφη στον κλάδο του επισιτισμού χαιρέτισε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό Mega.

Όπως εξήγησε η κ. Κεραμέως, η συγκεκριμένη Συλλογική Σύμβαση αφορά έως 400.000 εργαζόμενους, χαρακτηρίζοντάς την ως μία από τις μεγαλύτερες συλλογικές συμβάσεις που μπορούν να υπογραφούν και προβλέπει αύξηση η οποία κυμαίνεται από 6% έως 25%.

«Να το πω πολύ απλά. Η σύμβαση προβλέπει ότι ο κατώτατος μισθός στην εστίαση κυμαίνεται πλέον από 930 ευρώ έως 1.100 ευρώ και προβλέπονται επιπλέον παροχές, όπως τριετίες με προσαύξηση 5%, επίδομα τουριστικής εκπαίδευσης μέχρι 15%, επίδομα εποχικής απασχόλησης 10%. Όλα αυτά, λοιπόν, προστίθενται και έρχονται να διευρύνουν το διαθέσιμο εισόδημα μέχρι 400.000 εργαζομένων σε αυτόν τον κλάδο», διευκρίνισε η υπουργός.

Η κ. Κεραμέως σημείωσε ότι, μέχρι σήμερα έλειπε το πλαίσιο που μπορούσε να ενθαρρύνει την ευκολότερη σύναψη συλλογικών συμβάσεων και την επέκτασή τους, δηλαδή την προστασία περισσότερων εργαζομένων. Τόνισε δε, ότι τον τελευταίο μήνα έχουν συναφθεί τρεις νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας εντός του νέου ευνοϊκού πλαισίου.

«Πριν από τρεις μήνες ήρθαμε σε συμφωνία με όλους τους κοινωνικούς εταίρους για το πλαίσιο αυτό, ήταν τέλος Νοεμβρίου περίπου. Έναν μήνα μετά, το ετοιμάσαμε σε νόμο, το φέραμε στη Βουλή, ψηφίστηκε πριν από έναν μήνα και, μέσα στον τελευταίο αυτό μήνα, έχουμε ήδη τρεις συλλογικές συμβάσεις εργασίας κατ΄ εφαρμογή του νέου πλαισίου», συμπλήρωσε.

Όπως υπογράμμισε η υπουργός, «το γεγονός ότι έχουμε κοινωνικούς εταίρους οι οποίοι συμφωνούν κατώτατο μισθό στον κλάδο τους 25% πάνω από τον κατώτατο μισθό, είναι πλήρης επιβεβαίωση αυτών που λέγαμε, όταν θεσμοθετήσαμε τον κατώτατο μισθό: Ότι δηλαδή, εμείς βάζουμε ένα δίχτυ ασφαλείας και από εκεί και πέρα μπορούν ελεύθερα να έρθουν οι εκπρόσωποι εργαζομένων και εργοδοτών να συμφωνήσουν κάτι καλύτερο, καλύτερες απολαβές, καλύτερους όρους εργασίας.

Εμένα ένα πράγμα με νοιάζει. Με νοιάζει πώς με τις πρωτοβουλίες μας θα διευρύνουμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, πώς θα είμαστε χρήσιμοι στους πολίτες, για να έχουν περισσότερα χρήματα, που είναι το μείζον την εποχή αυτή».

Αναφερόμενη στην επερχόμενη αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία θα ανακοινωθεί στο υπουργικό συμβούλιο του Μαρτίου, η κ. Κεραμέως δήλωσε: «Θα είναι μια πολύ συνετή αύξηση. Δηλαδή αυτό που συζητάμε είναι προφανώς μεταξύ των 880 ευρώ και έχουμε να πάμε από τα 880 ευρώ στα 950, αυτό είναι 70 ευρώ σε δύο αυξήσεις.

Από τη μια θέλουμε να διευρύνουμε κατά το δυνατόν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, αλλά από την άλλη θέλει μεγάλη προσοχή να το αντέχει αυτό συνολικά η χώρα, η οικονομία», υπενθυμίζοντας ότι ο κατώτατος μισθός ήταν στα 650 ευρώ το 2019 και, σήμερα, είναι στα 880 ευρώ.

«Αυτό είναι μια αύξηση 35%, ενώ η δέσμευση του πρωθυπουργού για το 2027 είναι να φτάσει τα 950 ευρώ», σημείωσε η υπουργός Εργασίας.