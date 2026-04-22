Μπέσεντ: Πολλοί σύμμαχοι έχουν ζητήσει ανταλλαγές νομισμάτων λόγω του πολέμου με το Ιράν

Πολλοί σύμμαχοι της Ουάσιγκτον στον Περσικό Κόλπο, ιδίως πετρελαιοπαραγωγές χώρες, έχουν ζητήσει οικονομική στήριξη μέσω «γραμμών ανταλλαγής νομισμάτων» (currency swap lines), εν μέσω των αναταραχών που προκαλεί ο πόλεμος με το Ιράν, αποκάλυψε σήμερα ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ.

Όπως αναφέρει το CNBC, η τοποθέτηση αυτή υπερβαίνει προηγούμενες αναφορές του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με τις οποίες δεν είχε υποβληθεί ακόμη επίσημο αίτημα από τα ΗΑΕ, αλλά είχαν πραγματοποιηθεί μόνο διερευνητικές συζητήσεις. Οι «γραμμές ανταλλαγής νομισμάτων» αποτελούν μηχανισμό παροχής ρευστότητας σε δολάρια, επιτρέποντας σε ξένες κεντρικές τράπεζες να αντλούν αμερικανικό νόμισμα σε περιόδους πίεσης.

Ωστόσο, μια τέτοια κίνηση ενέχει πολιτικό κόστος στο εσωτερικό των ΗΠΑ, καθώς οι Αμερικανοί καταναλωτές βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με αυξημένες τιμές σε βασικά αγαθά, όπως τρόφιμα και καύσιμα, λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, σημειώνει το αμερικανικό μέσο.

«Πολλοί από τους συμμάχους μας στον Κόλπο έχουν ζητήσει γραμμές ανταλλαγής», ανέφερε ο Μπέσεντ, διευκρινίζοντας ότι ο στόχος αυτών των εργαλείων - είτε προέρχονται από την Fed είτε από το Υπουργείο Οικονομικών - είναι η διατήρηση της σταθερότητας στις αγορές χρηματοδότησης σε δολάρια και η αποτροπή άτακτων πωλήσεων αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε να αποδειχθεί αμοιβαία επωφελής, όχι μόνο για τα ΗΑΕ αλλά και για τις ΗΠΑ, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι παρόμοια αιτήματα έχουν υποβληθεί και από ασιατικές χώρες, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Οι οικονομίες του Κόλπου έχουν δεχθεί ισχυρό πλήγμα από τη σύγκρουση, καθώς οι επιθέσεις του Ιράν έχουν στοχοποιήσει κρίσιμες υποδομές, ενώ το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχει περιορίσει σημαντικά τα έσοδα από τις εξαγωγές πετρελαίου.

Παράλληλα, μια γραμμή ανταλλαγής θεωρείται κρίσιμη και για τη διατήρηση της κυριαρχίας του δολαρίου στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε θετικός στο ενδεχόμενο στήριξης των ΗΑΕ, δηλώνοντας ότι θα βοηθούσε εφόσον αυτό καταστεί εφικτό.

Στο Κογκρέσο, οι Ρεπουμπλικάνοι εμφανίζονται υποστηρικτικοί, με τον γερουσιαστή Στιβ Ντέινς να δηλώνει ότι στηρίζει την κατεύθυνση που φαίνεται να ακολουθεί ο Μπέσεντ.

Αντίθετα, οι Δημοκρατικοί εκφράζουν επιφυλάξεις, επισημαίνοντας το υψηλό κόστος του πολέμου για την αμερικανική οικονομία.

Ο γερουσιαστής Κρις Βαν Χόλεν υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ δαπανούν ήδη τεράστια ποσά καθημερινά, ενώ οι πολίτες αντιμετωπίζουν αυξήσεις τιμών, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την παροχή πρόσθετης στήριξης προς εύπορες χώρες της Μέσης Ανατολής.