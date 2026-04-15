H Ιταλία αντιμέτωπη με κίνδυνο οικονομικής ύφεσης: Ανησυχία του υπουργού Οικονομικών και της Ένωσης Βιομηχάνων

Έντονη ανησυχία συνεχίζουν να προκαλούν στην Ιταλία οι επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν. Ο Ιταλός υπουργός Οικονομικών, Τζανκάρλο Τζορτζέτι, σε δηλώσεις του στη Rai υποστήριξε την ανάγκη προσωρινής αναστολής του Ευρωπαϊκού Συμφώνου Σταθερότητας.

«Ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντά ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί μόνον αν υπάρξει σοβαρή οικονομική ύφεση. Φοβάμαι ότι αν η κατάσταση συνεχίσει να εξελίσσεται όπως συνέβη μέχρι σήμερα -ιδίως στον τομέα της ενέργειας- η σοβαρή οικονομική ύφεση θα γίνει πραγματικότητα», τόνισε ο Τζορτζέτι.

Η Ένωση βιομηχάνων Confindustria, από την πλευρά της, προβλέπει ότι αν ο πόλεμος στο Ιράν συνεχιστεί, η Ιταλία θα βρεθεί αντιμέτωπη με ενεργειακή κρίση και δεν αποκλείεται να απαγορευθεί η κυκλοφορία στα αυτοκίνητα τις Κυριακές, όπως είχε ήδη συμβεί στη δεκαετία του '70. «Κινδυνεύουμε να ζήσουμε τη σοβαρότερη ενεργειακή κρίση της Ιστορίας, χρειάζεται άμεση παρέμβαση, με έκτακτα μέτρα στήριξης», επιμένουν οι Ιταλοί βιομήχανοι.

Ήδη πριν από το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν, οι προβλέψεις της Confindustria ήταν κάθε άλλο παρά αισιόδοξες: το κέντρο ερευνών των Ιταλών βιομηχάνων εκτιμά ότι φέτος το ΑΕΠ της χώρας θα αναπτυχθεί κατά μόλις 0,5% και ότι ο πληθωρισμός θα αγγίξει το 2,5%. Αν οι πολεμικές επιχειρήσεις συνεχιστούν για τέσσερις συνολικά μήνες, η αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος προβλέπεται ότι θα είναι μηδενική, ενώ ο πληθωρισμός μπορεί να φτάσει το 4,3%.

Υπάρχει, όμως, και μια άλλη προσέγγιση στην ιδιαίτερα κρίσιμη αυτή περίοδο και στο μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας. Στη Γερουσία της Ρώμης, παρουσίασε σήμερα το νέο της βιβλίο η Έλενα Μπεκάλι, πρύτανης του μεγαλύτερου ιταλικού καθολικού πανεπιστημίου, Università Cattolica del Sacro Cuore.

Παρουσία του προέδρου της ιταλικής Γερουσίας, Ινιάτσιο Λα Ρούσσα, η καθηγήτρια Μπεκάλι υποστήριξε ότι «η χαμηλή παραγωγικότητα της εργασίας στην Ευρώπη, συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα σημεία που απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή και προσπάθεια». «Η ανάκτηση ανταγωνιστικότητας παραμένει κύριος στυλοβάτης των ευρωπαϊκών πολιτικών. Αλλά για να τα καταφέρει η Ευρώπη, μια νέα δυναμική χρειάζεται και αλληλεγγύη, χάρη στην οποία μπορεί να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη και η κοινωνική συνοχή», πρόσθεσε η Ιταλίδα πρύτανης.

«Αν η οικονομία γίνει απρόσωπη, η ίδια η δυνατότητα επίτευξης της ειρήνης παύει να αποτελεί πραγματικό στόχο και μετατρέπεται σε οπτασία», υπογράμμισε, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο πρέσβης της Κύπρου στην Αγία Έδρα, Γιώργος Πουλίδης. Με αναφορά, πάντα, στον ανθρώπινο παράγοντα της οικονομίας ο κύριος Πουλίδης (ο αρχαιότερος διαπιστευμένος πρέσβης στο Βατικανό και σημείο αναφοράς των υπόλοιπων ξένων διπλωματών), πρόσθεσε: «Πρόκειται για μια βασική κατηγορία της οικονομικής επιστήμης: Η εμπιστοσύνη είναι η πραγματική ουσία της πίστωσης. Όταν χορηγούμε πίστωση, σημαίνει ότι εμπιστευόμαστε τον άλλον. Όταν η εμπιστοσύνη χάνεται, το χρηματοοικονομικό σύστημα “παθαίνει αγκύλωση” και φτάνουμε σε ολική οικονομική ύφεση».