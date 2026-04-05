Γ. Κώτσηρας: Yλοποιούμε ένα πακέτο μέτρων στήριξης, ορθώνοντας ανάχωμα στις πληθωριστικές πιέσεις

Στα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων που προκαλεί στην οικονομία ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αναφέρεται με άρθρο του στην «Κυριακάτικη Απογευματινή» ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας.

Όπωε αναφέρει χαρακτηριστικά, «αντιδρώντας άμεσα, υλοποιούμε ένα πακέτο προσεκτικά σχεδιασμένων, στοχευμένων και πλήρως κοστολογημένων μέτρων στήριξης για το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου, ορθώνοντας ανάχωμα στις πληθωριστικές πιέσεις».

Αναλυτικά το κείμενο του Γιώργου Κώτσηρα στην «Κυριακάτικη Απογευματινή»:

«Η συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή συντηρεί ένα κλίμα διεθνούς αστάθειας, με άμεσες επιπτώσεις στις αγορές ενέργειας και το εισόδημα των νοικοκυριών. Απέναντι σε αυτή την πολυδιάστατη πρόκληση, της οποίας η διάρκεια και η ένταση παραμένουν απρόβλεπτες, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στέκεται με αποφασιστικότητα στο πλευρό των πολιτών.

Δεν πρόκειται, βεβαίως, για την πρώτη εξωγενή κρίση που καλούμαστε να διαχειριστούμε τα τελευταία χρόνια. Προηγήθηκαν η πανδημία και η ενεργειακή κρίση, στις οποίες ανταποκριθήκαμε αποτελεσματικά. Με την εμπειρία που αποκομίσαμε, με την ίδια σοβαρότητα και ετοιμότητα, αντιμετωπίζουμε και τη σημερινή κατάσταση.

Αντιδρώντας άμεσα, υλοποιούμε ένα πακέτο προσεκτικά σχεδιασμένων, στοχευμένων και πλήρως κοστολογημένων μέτρων στήριξης για το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου, ορθώνοντας ανάχωμα στις πληθωριστικές πιέσεις:

Πρώτον, μέσω του fuel pass ενισχύουμε το κόστος μετακίνησης των ιδιοκτητών οχημάτων, με προτεραιότητα σε όσους έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Οι αιτήσεις ξεκινούν αύριο, Μεγάλη Δευτέρα, μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr.

Δεύτερον, επιδοτούμε το πετρέλαιο κίνησης απευθείας στην αντλία, μειώνοντας το κόστος μεταφορών και συγκρατώντας τις ανατιμήσεις σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Τρίτον, στηρίζουμε την αγορά λιπασμάτων, ενισχύοντας τους παραγωγούς και αποτρέποντας περαιτέρω αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων.

Παράλληλα, παρεμβαίνουμε για τη συγκράτηση του κόστους των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, στηρίζοντας τη νησιωτικότητα και τον τουρισμό.

Την ίδια στιγμή, συνεχίζουμε με συνέπεια τις μόνιμες παρεμβάσεις που ενισχύουν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Η φορολογική μεταρρύθμιση που τέθηκε σε εφαρμογή από τις αρχές του έτους μειώνει ουσιαστικά τα βάρη για τη μεσαία τάξη, ιδίως για τους εργαζόμενους με παιδιά και τους νέους, διαμορφώνοντας ένα πιο δίκαιο φορολογικό πλαίσιο. Η μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης, οι ελαφρύνσεις στον ΕΝΦΙΑ για κατοίκους μικρών οικισμών της περιφέρειας και τα κίνητρα για την αύξηση της προσφοράς κατοικιών αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα μιας πολιτικής που δεν περιορίζεται σε πρόσκαιρες ενισχύσεις, αλλά επενδύσει σε διαρκείς λύσεις.

Επιπλέον, η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ από την 1η Απριλίου ενισχύει άμεσα εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα, ενώ επηρεάζει θετικά το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, συμπαρασύροντας προς τα πάνω αποδοχές και επιδόματα.

Στη ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών συμβάλλει και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Τα πρόσθετα έσοδα που ανακτώνται επιστρέφουν στην κοινωνία με μόνιμο τρόπο, στηρίζοντας ενοικιαστές, συνταξιούχους και ευάλωτες ομάδες.

Όλες αυτές οι παρεμβάσεις αποτελούν καρπό της ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας και της συνετής δημοσιονομικής διαχείρισης των τελευταίων ετών. Αναγνωρίζουμε τις πιέσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν αρκετοί συμπολίτες μας, χωρίς ωστόσο να υποβαθμίζουμε τη συλλογική προσπάθεια που έχει καταβληθεί, ώστε η χώρα μας να βρίσκεται σήμερα σε σαφώς ισχυρότερη θέση από ό,τι στο παρελθόν.

Σε περιόδους αβεβαιότητας, η μόνη αποτελεσματική πολιτική είναι η υπευθυνότητα. Μακριά από μαξιμαλισμούς και εύκολες υποσχέσεις, επιλέγουμε τον δρόμο της σοβαρότητας, διατηρώντας τις αναγκαίες εφεδρείες για το μέλλον. Με σχέδιο και συνέπεια, στηρίζουμε την κοινωνία στο παρόν, διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια και την προοπτική του αύριο».