Γ. Κώτσηρας: Στόχος μας η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών

Με την αύξηση του κατώτατου μισθού, τη μείωση της φορολογίας και με στοχευμένα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης στη Μέση Ανατολή, στηρίζουμε την κοινωνία, αντιλαμβανόμενοι τις ανάγκες της. Το μήνυμα αυτό έστειλε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας το βράδυ της Τετάρτης 25 Μαρτίου στην εκπομπή «Πίσω από τις Γραμμές» του τηλεοπτικού σταθμού «Action 24».

Η αύξηση του κατώτατου μισθού, όπως επισήμανε ο κ. Κώτσηρας, ήταν μια προεκλογική δέσμευση που εφαρμόζεται. «Ό,τι έχουμε πει, το έχουμε κάνει και συνεχίζουμε», είπε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τόνισε ότι «ο στόχος είναι με κάθε δυνατό τρόπο, εντός του επιτρεπόμενου δημοσιονομικού πλαισίου, να αυξάνουμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών». Σημείωσε δε ότι τα τελευταία χρόνια έχει οικοδομηθεί ένα αξιόπιστο περιβάλλον εργασίας που επιτρέπει την σταθερή αύξηση του εισοδήματος και τη στήριξη των πολιτών τόσο μέσω της μείωσης των φόρων όσο και σε έκτακτες συνθήκες, όπως οι τωρινές.

Αναφερόμενος, ειδικότερα, στις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών των καυσίμων, που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και εξειδίκευσε το οικονομικό επιτελείο, ο κ. Κώτσηρας έκανε λόγο για «κοστολογημένα μέτρα» που «αφορούν ένα πολύ μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, κυρίως αυτούς που τα έχουν περισσότερο ανάγκη». Πρόσθεσε δε ότι «έχουμε εφεδρείες» και παραμένουμε με συνέπεια «έτοιμοι να ενισχύσουμε την κοινωνία αν προκύψει ανάγκη».

«Έχουμε καταφέρει με μία δημοσιονομική διαχείριση συνετή, μεθοδική και κοντά στην κοινωνία να έχουμε αυτή τη στιγμή και την αξιοπιστία και τις διαθέσιμες δυνατότητες να παρεμβαίνουμε στοχευμένα εκεί που πρέπει, όταν πρέπει, χωρίς να διακυβεύεται το μέλλον της χώρας, της οικονομίας και των επόμενων γενιών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ακολούθως, ο κ. Κώτσηρας αναφέρθηκε στη φορολογική μεταρρύθμιση, με την οποία μειώνεται η φορολογική επιβάρυνση ιδίως για τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους. Επισήμανε ότι από τις αρχές του χρόνου εφαρμόζεται μειωμένη παρακράτηση φόρου για μισθωτούς και συνταξιούχους, ενώ επιπλέον μειώσεις φόρου θα διαπιστώσουν οι πολίτες με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης χάρη στη μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης. Ταυτόχρονα, ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται φέτος κατά 50% για πολίτες που ζουν σε μικρούς οικισμούς στην περιφέρεια και τον επόμενο χρόνο θα μηδενιστεί.

Ως προς τη διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έκανε λόγο για ένα «οριοθετημένο θεσμικό πλαίσιο», που διευκολύνει τους πολίτες και το κράτος, χάρη και στην ψηφιοποίηση των δεδομένων από τη φορολογική διοίκηση.

Τέλος ο κ. Κώτσηρας επισήμανε την πρόσφατη πρωτοβουλία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τον εντοπισμό μέσω διασταυρώσεων των αυτοκινήτων που είναι ανασφάλιστα ή δεν έχουν καταβάλει τέλη κυκλοφορίας και την επιβολή προστίμων. Πρόκειται, όπως τόνισε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, για μια επιπρόσθετη προσπάθεια να μπει τάξη, ώστε να κυκλοφορούμε με ασφάλεια.