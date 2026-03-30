«Φρένο» στα ηλεκτρονικά ενοίκια έως τον Οκτώβριο – Τι αλλάζει και γιατί δόθηκε εξάμηνη παράταση

Μετατίθεται για το φθινόπωρο η υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω τραπεζικού συστήματος, καθώς το οικονομικό επιτελείο αποφάσισε να δώσει επιπλέον χρόνο προσαρμογής σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές. Με νέα ρύθμιση που κατατίθεται στη Βουλή, η εφαρμογή του μέτρου μεταφέρεται για την 1η Οκτωβρίου, αντί για το καλοκαίρι, δίνοντας μια εξάμηνη «ανάσα» στην αγορά.

Η καθυστέρηση αποδίδεται κυρίως σε τεχνικές εκκρεμότητες και στην ανάγκη να λειτουργήσει ομαλά το νέο σύστημα χωρίς προβλήματα, καθώς πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο καταγραφής των μισθώσεων. Η υποχρεωτική χρήση τραπεζικών συναλλαγών αποτελεί βασικό εργαλείο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, με στόχο να αποκαλυφθούν αδήλωτα εισοδήματα από ενοίκια.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλη απόκλιση μεταξύ δηλωμένων και πραγματικών μισθωμάτων, καθώς το μέσο ενοίκιο που εμφανίζεται στις φορολογικές δηλώσεις παραμένει ιδιαίτερα χαμηλό. Με την καθιέρωση ηλεκτρονικών πληρωμών, οι φορολογικές αρχές θα έχουν πλέον πλήρη εικόνα των εισροών, περιορίζοντας τη δυνατότητα απόκρυψης εισοδημάτων.

Καθοριστικό ρόλο στο νέο πλαίσιο θα διαδραματίσει και το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, μια ψηφιακή βάση που θα συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία για τα ακίνητα σε ενιαίο περιβάλλον. Μέσω της διασύνδεσης με την ΑΑΔΕ και το Κτηματολόγιο, θα γίνεται διασταύρωση δεδομένων για ιδιοκτησίες και μισθώσεις, ενώ τυχόν αποκλίσεις θα εντοπίζονται αυτόματα.

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιοκτήτες και ενοικιαστές θα κληθούν να δηλώσουν με ακρίβεια τα χαρακτηριστικά του ακινήτου, τη διάρκεια της μίσθωσης και το πραγματικό ύψος του ενοικίου. Το νέο σύστημα φιλοδοξεί να βάλει τέλος στις «γκρίζες ζώνες» της αγοράς ακινήτων, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τον έλεγχο σε μια από τις πιο ευαίσθητες φορολογικά κατηγορίες εισοδήματος.