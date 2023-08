ΕΛΣΤΑΤ: Στο 11,1% η ανεργία τον Ιούνιο

Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Ιούνιο του 2023 ανήλθε στο 11,1% έναντι του αναθεωρημένου προς τα κάτω 12,3% τον Ιούνιο του 2022 και του αναθεωρημένου προς τα επάνω 11,3% τον φετινό Μάιο, σύμφωνα με τις εποχικά προσαρμοσμένες εκτιμήσεις απασχόλησης και ανεργίας της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για τον φετινό Ιούνιο.

Συγκεκριμένα:



•Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.189.862 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 46.574 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο του 2022 (1,1%) και κατά 32.310 άτομα σε σχέση με τον Μάιο του 2023 (0,8%).



•Οι άνεργοι ανήλθαν σε 523.409 άτομα σημειώνοντας μείωση κατά 60.078 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο του 2022 (-10,3%) και κατά 6.234 άτομα σε σχέση με τον Μάιο του 2023 (-1,2%).

Την ίδια ώρα, η Eurostat ανακοίνωνε ότι η ανεργία στην ευρωζώνη τον Ιούνιο βρίσκεται στο 6,4% ενώ στην ΕΕ στο 5,9%.

Euro area #unemployment at 6.4% in June 2023, EU at 5.9% https://t.co/6b45KBwYfw pic.twitter.com/sdXWsvxDy8