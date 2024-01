Η ΕΕ ξεκλειδώνει προκαταβολή ύψους 25 εκατ. ευρώ για τους πλημμυροπαθείς στη Θεσσαλία

Προκαταβολή 25 εκατομμυρίων ευρώ στην Ελλάδα, για την αντιμετώπιση των εκτεταμένων ζημιών που προκάλεσε η κακοκαιρία Daniel στη Θεσσαλία, ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ, την Τρίτη (23/1).

«Οι πλημμύρες του περασμένου έτους που προκλήθηκαν από τον κυκλώνα Daniel ήταν ένα τραγικό γεγονός για την Ελλάδα. Άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τα σπίτια τους, ενώ καταστράφηκαν και σημαντικές υποδομές. Με την προκαταβολή από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ, βοηθάμε την Ελλάδα να ανακάμψει από την καταστροφή και αποδεικνύουμε ότι στεκόμαστε δίπλα της με πλήρη αλληλεγγύη», δήλωσε η Ευρωπαία Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων Ελίζα Φερέιρα.

Η Ελλάδα είχε υποβάλλει αίτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα μέσα Νοεμβρίου του 2023, και είχε ζητήσει προκαταβολή από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ, για την αντιμετώπιση των καταστροφών στη Θεσσαλία. Η χώρα μας υπολόγισε τη συνολική ζημία σε 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η Επιτροπή, αφού προχώρησε σε αξιολόγηση του σχετικού αιτήματος, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την πληρωμή προκαταβολής από το Ταμείο. Συγκεκριμένα, το ποσό της προκαταβολής που θα λάβει η Ελλάδα ανέρχεται σε 25,3 εκατομμύρια ευρώ και η πληρωμή θα γίνει τις επόμενες ημέρες.

Το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης βοηθάει τα κράτη-μέλη και τις υπό ένταξη χώρες να ανακουφιστούν από το οικονομικό βάρος που προκαλείται από μεγάλες φυσικές καταστροφές και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για την υγεία. Από τη στιγμή που δημιουργήθηκε το Ταμείο, το 2002, έχει κινητοποιήσει πάνω από 8,2 δισεκατομμύρια ευρώ για 129 καταστροφές σε 24 κράτη μέλη (συν το Ηνωμένο Βασίλειο) και 3 υποψήφιες προς ένταξη χώρες (Αλβανία, Μαυροβούνιο και Σερβία).

📢€25.3 million to Greece in advance payment of 🇪🇺Solidarity Fund #EUSF to support reconstruction of extensive damage caused by cyclone 'Daniel'.#Cohesion Policy stands shoulder-to-shoulder with 🇬🇷 people in the recovery from this tragic event.



👉https://t.co/LME7Z6eG2g pic.twitter.com/UbPot10T9N