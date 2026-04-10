Ανοιχτή για όλους η πλατφόρμα για το Fuel Pass ανεξάρτητα από τον λήγοντα αριθμό στο ΑΦΜ

Με βάση τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Fuel Pass. Σήμερα Μ. Παρασκευή 10/4/2026, η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του Α.Φ.Μ. τους έως και την 30/4/2026.

Υπενθυμίζεται ότι οι πληρωμές πραγματοποιούνται εντός 48 ωρών από την υποβολή της αίτησης, αλλά όσοι δεν έκαναν αιτήσεις τις δύο πρώτες ημέρες αιτήσεις, λόγω των αργιών στο τραπεζικό σύστημα θα πληρωθούν την επόμενη εβδομάδα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της ειδικής εφαρμογής vouchers.gov.gr με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet, ενώ παρέχεται και η δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω ΚΕΠ για όσους δεν έχουν πρόσβαση σε ψηφιακά μέσα.

Αίτηση για τη χορήγηση του Fuel Pass, μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων και των ελεύθερων επαγγελματιών που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας. Προϋπόθεση είναι το οικογενειακό εισόδημα που είχαν δηλώσει για το 2024 να είναι έως 25.000 ευρώ για τους άγαμους και έως 35.000 για έγγαμους ή με σύμφωνο συμβίωσης. Τα ποσό προσαυξάνεται κατά 5.000 για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του νοικοκυριού. Ειδικά για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο του δηλωθέντος εισοδήματος ανέρχεται σε 39.000 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος.

Τα ποσά

Τα ποσά της ενίσχυσης στο Fuel Pass 2026 είναι συγκεκριμένα και διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τύπο οχήματος, την περιοχή κατοικίας και τον τρόπο πληρωμής:

Ιδιοκτήτες ΙΧ (λοιπή Ελλάδα): 50 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 40 ευρώ με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Ιδιοκτήτες ΙΧ (νησιωτικές/παραμεθόριες περιοχές): 60 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 50 ευρώ με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών/μοτοποδηλάτων (λοιπή Ελλάδα): 30 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 25 ευρώ με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών/μοτοποδηλάτων (νησιωτικές/παραμεθόριες περιοχές): 35 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 30 ευρώ με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Η ψηφιακή κάρτα θα παραμείνει ενεργοποιημένη έως τις 31 Ιουλίου 2026.