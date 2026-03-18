Ακίνητα: Πώς «κλειδώνει» η τριετής φοροαπαλλαγή για ιδιοκτήτες

Πολύτιμη «ανάσα» για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων αποτελεί το φορολογικό κίνητρο που βρίσκεται ήδη σε πλήρη εφαρμογή και δίνει τη δυνατότητα απαλλαγής από τον φόρο εισοδήματος για έως και τρία χρόνια. Η βασικότερη προϋπόθεση είναι τα επίμαχα ακίνητα να επιστρέψουν από την «αδράνεια» ή τη βραχυχρόνια μίσθωση στη μακροχρόνια αγορά ενοικίων.

Η παρέμβαση αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια αύξησης της διαθέσιμης προσφοράς κατοικιών, σε μια συγκυρία όπου η στεγαστική πίεση παραμένει έντονη, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα αλλά και σε περιοχές με αυξημένη τουριστική δραστηριότητα.

Η φοροαπαλλαγή αφορά ιδιοκτήτες που είτε διατηρούσαν ακίνητα κενά για μεγάλο χρονικό διάστημα είτε τα εκμεταλλεύονταν μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων τύπου Airbnb.

Για να ενεργοποιηθεί το όφελος, βασική προϋπόθεση είναι η κατοικία να περάσει σε μακροχρόνια μίσθωση, με διάρκεια που καλύπτει τουλάχιστον τα τρία έτη. Το μέτρο εφαρμόζεται σε κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα, ενώ το όριο αυξάνεται κατά 20 τ.μ. για κάθε επιπλέον παιδί, όταν ο ενοικιαστής είναι πολύτεκνος.

Οι βασικές προϋποθέσεις

Για να διατηρηθεί η φοροαπαλλαγή, θα πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένοι όροι:

το ακίνητο να ήταν κενό ή εκτός αγοράς μίσθωσης για τουλάχιστον τρία χρόνια ή να προερχόταν από βραχυχρόνια μίσθωση

να συναφθεί σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης έως το τέλος του 2026

η μίσθωση να έχει διάρκεια τουλάχιστον τριών ετών

Ωστόσο, η νομοθεσία προβλέπει και εξαιρέσεις, προκειμένου να καλυφθούν πραγματικές ανάγκες της αγοράς.

Τι ισχύει για συμβόλαια μικρότερης διάρκειας

Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως για ενοικιάσεις σε γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς ή ένστολους, επιτρέπεται μίσθωση ακόμη και για έξι μήνες, χωρίς να χάνεται το δικαίωμα της φοροαπαλλαγής.

Η πρόβλεψη αυτή στοχεύει κυρίως στην κάλυψη αναγκών στέγασης σε τουριστικές και απομακρυσμένες περιοχές, όπου παρατηρούνται έντονες ελλείψεις.

Παράλληλα, αν ένας ενοικιαστής αποχωρήσει πριν τη λήξη της τριετίας, ο ιδιοκτήτης δεν χάνει αυτόματα το ευεργέτημα. Διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον βρει νέο μισθωτή μέσα σε διάστημα τριών μηνών. Η δυνατότητα αυτή δίνεται μία φορά. Σε διαφορετική περίπτωση, η απαλλαγή μειώνεται αναλογικά.

Οι «κρίσιμοι» κωδικοί στο έντυπο Ε2

Καθοριστικό ρόλο για την κατοχύρωση της φοροαπαλλαγής παίζει η σωστή συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης, και ειδικά του εντύπου Ε2.

Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να δηλώσουν το εισόδημα από τη μίσθωση επιλέγοντας τους κατάλληλους κωδικούς:

Κωδικός 64 για κατοικίες που ήταν κενές και μισθώθηκαν

για κατοικίες που ήταν κενές και μισθώθηκαν Κωδικός 65 για κατοικίες που μεταφέρθηκαν από βραχυχρόνια μίσθωση

Στις περιπτώσεις αυτές, το εισόδημα μεταφέρεται στους αντίστοιχους κωδικούς του Ε1 ως απαλλασσόμενο από φόρο.Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και για μισθώσεις μικρότερης διάρκειας σε ειδικές κατηγορίες εργαζομένων. Εκεί χρησιμοποιούνται:

Κωδικός 66 για ακίνητα που ήταν κενά

για ακίνητα που ήταν κενά Κωδικός 67 για ακίνητα που προέρχονται από βραχυχρόνια μίσθωση

Και σε αυτές τις περιπτώσεις, το εισόδημα καταχωρίζεται ως απαλλασσόμενο, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις.

Η φοροαπαλλαγή μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα συμφέρουσα, ωστόσο προϋποθέτει ακρίβεια στη δήλωση και τήρηση των όρων της μίσθωσης. Το βασικό «κλειδί» είναι η σωστή καταγραφή στο Ε2 και η διασφάλιση ότι το ακίνητο έχει όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται, διαφορετικά υπάρχει σοβαρός κίνδυνος απώλειας του φορολογικού οφέλους.