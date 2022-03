Συμβούλιο ΟΗΕ: Ξεκινάει έρευνα για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ουκρανία

Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ ενέκρινε σήμερα με συντριπτική πλειοψηφία απόφαση υπέρ της σύστασης διεθνούς επιτροπής έρευνας για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή.

Οι ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι καλωσόρισε την απόφαση με μήνυμά του, τονίζοντας πως η χώρα του θα προσκομίσει στοιχεία και ντοκουμέντα για να χρησιμοποιηθούν στα διεθνή δικαστήρια. «Οι ρώσοι εγκληματίες πολέμου θα λογοδοτήσουν», ανέφερε ο ίδιος.

I welcome the establishment by the #UN Human Rights Council of the International Commission of Inquiry to investigate facts of Russian war crimes against Ukraine. Evidence will be documented and used in international courts. Russian war criminals will be held accountable.