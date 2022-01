ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα προσβλέπει να συνεργαστεί με τη γαλλική προεδρία στην ΕΕ

Τις καλύτερες ευχές για μια επιτυχημένη θητεία στη Γαλλία που αναλαμβάνει σήμερα την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, εκφράζει η Ελλάδα, με ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

«Η Ελλάδα προσβλέπει να συνεργαστεί με τη γαλλική προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης τους επόμενους έξι μήνες προς το συμφέρον της ΕΕ και των πολιτών της», όπως υπογραμμίζει το υπουργείο Εξωτερικών.

