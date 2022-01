ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα καταδικάζει τη νέα πυραυλική επίθεση εναντίον των ΗΑΕ

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν σήμερα ότι αναχαίτισαν και κατέστρεψαν βαλλιστικό πύραυλο τον οποίο εκτόξευσαν οι σιίτες αντάρτες Χούθι της Υεμένης, χωρίς να υπάρξουν θύματα. Πρόκειται για την τρίτη επίθεση του είδους εντός Ιανουαρίου.

Ειδικότερα, συστοιχίες της αντιαεροπορικής άμυνας «αναχαίτισαν και κατέστρεψαν βαλλιστικό πύραυλο που εκτόξευσαν οι τρομοκράτες Χούθι με στόχο τη χώρα μας», ενημέρωσε το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ με ανακοινωθέν του. Διευκρίνισε πως τα συντρίμμια έπεσαν σε ακατοίκητη περιοχή και δεν υπήρξε κανένα θύμα.

Με αφορμή αυτή την επίθεση, το ελληνικό ΥΠΕΞ, ανέφερε πως τέτοιες ενέργειες αποτελούν απαράδεκτες παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου, θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές αμάχων.

"Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα τη νέα πυραυλική επίθεση, εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων", αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter. "Τέτοιες ενέργειες αποτελούν άμεσες και απαράδεκτες παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου, θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές αμάχων, διακυβεύοντας την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα και υπονομεύουν τις προσπάθειες υπό την ηγεσία του ΟΗΕ για κατάπαυση του πυρός στην Υεμένη", σημειώνει χαρακτηριστικά.

Greece strongly condemns the new missile attack launched against #UAE. Such actions are direct and unacceptable violations of Int'l Law, endangering the lives of civilians, compromising regional peace and stability & undermining UN-led efforts for a ceasefire in Yemen