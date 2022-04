ΥΠΕΞ: Χαιρετίζει τη συμφωνία για εκεχειρία στην Υεμένη

Τη συμφωνία για δίμηνη εκεχειρία στην Υεμένη που τέθηκε σε ισχύ από χθες, χαιρετίζει με ανάρτηση στο Twitter το υπουργείο Εξωτερικών. Στην εν λόγω ανάρτηση υπογραμμίζει πως η Ελλάδα θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες του Ειδικού Απεσταλμένου του ΟΗΕ για την Υεμένη, Χανς Γκρούντμπεργκ, για την εξεύρεση πολιτικής λύσης σε αυτή τη σύγκρουση.

Τη συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός στην Υεμένη για δύο μήνες στην οποία κατέληξαν όλες οι εμπόλεμες πλευρές, ανακοίνωσε την Παρασκευή ο ΟΗΕ, ενώ η εκεχειρία τέθηκε σε εφαρμογή χθες, Σάββατο 2 Απριλίου, οπότε ξεκίνησε και το Ραμαζάνι.

We welcome the agreement on two-month truce in #Yemen which came into effect yesterday. #Greece will continue to support the ongoing efforts of @UN Special Envoy for Yemen, Hans Grundberg, to find a political solution to this conflict@OSE_Yemen pic.twitter.com/D4KpqxdGiH