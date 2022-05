Τσαβούσογλου: Η Φινλανδία έχει συμβιβαστική στάση αλλά η Σουηδία είναι προκλητική

«Η Σουηδία και η Φινλανδία πρέπει να διακόψουν την υποστήριξη των κουρδικών τρομοκρατικών οργανώσεων, να δώσουν εγγυήσεις ασφαλείας και να άρουν την απαγόρευση εξαγωγών προς την Άγκυρα», διαμήνυσε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου σε συνέντευξη τύπου μετά την άτυπη σύνοδο των ΥΠΕΞ του ΝΑΤΟ.

Συγκεκριμένα, τόνισε ότι «οι συζητήσεις με τους υπουργούς Εξωτερικών Σουηδίας και Φινλανδίας είχαν θετικό πρόσημο» και ότι «η Τουρκία επαναλαμβάνει την υποστήριξη της πολιτικής των ανοικτών θυρών για το ΝΑΤΟ, δεδομένου ότι η αλληλεγγύη είναι πολύ σημαντική».

«Οι δηλώσεις της υπουργού Εξωτερικών της Σουηδίας δεν είναι δυστυχώς εποικοδομητικές. Συνεχίζει να κάνει προκλητικές δηλώσεις», υποστήριξε ο Τσαβούσογλου, ενώ υιοθέτησε έναν πιο διαλλακτικό τόνο έναντι της Φινλανδίας, για την οποία δήλωσε πως δείχνει «μεγάλο σεβασμό» για τις «ανησυχίες» της Άγκυρας.

«Όμως δεν βλέπουμε το ίδιο και από τη Σουηδία», επέμεινε.

Ο τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε την Παρασκευή την αντίθεσή του στην ένταξη αυτών των δύο χωρών, κατηγορώντας τις ότι χρησιμεύουν ως «πανδοχείο για τους τρομοκράτες του PKK», του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν που θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση από την Τουρκία, αλλά και από την ΕΕ και τις ΗΠΑ.

Διευκρίνισε μάλιστα, ότι δεν αντιτίθεται στην επέκταση του ΝΑΤΟ, αλλά στην ένταξη κρατών που υποστηρίζουν την τρομοκρατία, χαρακτηρίζοντας προκλητικές τις δηλώσεις του Σουηδού πρωθυπουργού για τις εν λόγω οργανώσεις.

«Υποστηρίζουμε ανέκαθεν την πολιτική ανοικτών θυρών του ΝΑΤΟ. (...) Όμως το γεγονός ότι αυτές οι δύο χώρες είναι σε επαφή με τα μέλη μιας τρομοκρατικής οργάνωσης, το ότι η Σουηδία τους στέλνει όπλα και το ότι επιβάλλουν περιορισμούς στις εξαγωγές αμυντικού υλικού προς την Τουρκία, αντιβαίνουν στο πνεύμα της συμμαχίας», υποστήριξε ο Τσαβούσογλου.

Κατά τη συνάντησή του με τους δύο υπουργούς, αυτοί οι τελευταίοι του έκαναν προτάσεις με στόχο να «απαντηθούν οι ανησυχίες της Τουρκίας», πρόσθεσε.

Ο Τσαβούσογλου διευκρίνισε πως περιμένει να δει «τις εγγυήσεις» που θα προταθούν από τις δύο χώρες.

«Πρέπει οπωσδήποτε να μπει ένα τέλος στην υποστήριξη των τρομοκρατικών οργανώσεων και να αρθούν οι περιορισμοί στις εξαγωγές προς την Τουρκία. Δεν το λέω για να κάνω παζάρι, αλλά επειδή αυτό σημαίνει να είναι κανείς σύμμαχος», επέμεινε.

