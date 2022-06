Τσαβούσογλου: H Ελλάδα επιδίδεται σε δημαγωγία και κλαίγεται στη διεθνή κοινότητα

Για άλλη μια ημέρα Τούρκοι αξιωματούχοι κατηγορούν σε δημόσιες δηλώσεις τους την Ελλάδα ακολουθώντας το παράδειγμα του τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν που σε κάθε ευκαιρία επιτίθεται στη χώρα μας με τελευταίο παράδειγμα χθες που καταφέρθηκε εναντίον του έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Αυτή τη φορά, τη σκυτάλη έλαβε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου που κατηγόρησε την Ελλάδα ότι επιδίδεται σε δημαγωγία και ανέντιμη ρητορική. Παράλληλα πρόσθεσε ότι η χώρα μας «δεν μπορεί να δώσει νομική απάντηση» στις επιστολές της Άγκυρας προς τον ΟΗΕ.

Παράλληλα ισχυρίστηκε ότι «η Ελλάδα κλαίγεται στη διεθνή κοινότητα ότι θα της επιτεθούμε».

Greece engaging in demagoguery, dishonest rhetoric, cannot give legal response to Ankara's letters, says Turkish foreign minister

Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu ο Τσαβούσογλου πρόσθεσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να προστατεύει τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων με κάθε κόστος καθώς όπως είπε «η άρνηση των δικαιωμάτων της βόρειας Κύπρου είναι άρνηση της ταυτότητας των Τουρκοκυπρίων, δεν έχουμε άλλα 50 χρόνια να χάσουμε»

Greek Cypriots' concern is to get Maras town back, it belongs to Northern Cyprus, steps taken as part of Maras initiative do not violate international law: Turkish foreign minister