Τριπλή διάκριση για τη Eurolife FFH στα Content Marketing Awards 2021

Η Eurolife FFH απέσπασε τρία βραβεία στη φετινή διοργάνωση των Content Marketing Awards, τα οποία απονεμήθηκαν από το Marketing Week και τη Boussias Communications την Τετάρτη 24 Ιουλίου. Στόχος των βραβείων είναι να αναδείξουν ιδέες και δράσεις content marketing που βασίζονται στη στρατηγική μιας επιχείρησης και υλοποιούνται με κριτήρια την καινοτομία, τη δημιουργικότητα και την αποτελεσματικότητά τους. Για τη Eurolife FFH, η διάκρισή της στα βραβεία έχει μεγάλη αξία, καθώς η εταιρεία επενδύει στη δημιουργία περιεχομένου μέσα από τα κανάλια της, αναπτύσσοντας νέους τρόπους επαφής και επικοινωνίας με τους πελάτες και τους συνεργάτες της.

Συγκεκριμένα, ο νέος ψηφιακός χώρος ευεξίας της Eurolife FFH, More Life, διακρίθηκε στην κατηγορία Best Content Marketing Program για Financial & Insurance Services and Products με το Bronze Award και στην κατηγορία Best Use of Content Marketing for Lead Generation με το Silver Award. Το More Life είναι ένα ψηφιακό οικοσύστημα, μέσα από το οποίο οι χρήστες μπορούν να σχεδιάσουν και να υπολογίσουν ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα υγείας για τους ίδιους και τις οικογένειές τους, να παρακολουθούν καθημερινά τη φυσική τους κατάσταση, καταγράφοντας τα βήματά τους, και να ενημερώνονται για θέματα υγείας, διατροφής, άσκησης και ψυχικής ευεξίας, μέσα από χρήσιμα άρθρα με πλούσιο περιεχόμενο.

Επίσης, η Eurolife FFH βραβεύθηκε και στην κατηγορία Best Branded Blog (B2C / B2B) κατακτώντας το Silver Award για το εταιρικό της blog, το οποίο, με εκτενέστατη αρθρογραφία, δίνει στους αναγνώστες του χρήσιμες πληροφορίες για το πώς θα προστατεύσουν όσα έχουν αξία για τους ίδιους και τους δικούς τους ανθρώπους. Το περιεχόμενό του ανανεώνεται τακτικά και αποτελείται, μεταξύ άλλων, από θέματα σχετικά με οικογένεια, σπουδές παιδιών, νέα ζευγάρια, άσκηση, διατροφή, αποταμίευση, ευεξία, υγεία και επιχειρηματικότητα, με συμβουλές, tips και προτάσεις για ασφαλιστικά προγράμματα.

«Η τριπλή διάκριση στα Content Marketing Awards 2021 είναι μεγάλη τιμή για εμάς», ανέφερε η Νότα Σταύρου, Digital Marketing & Social Media Specialist της Eurolife FFH. «Με όλες τις ιδέες και τις δράσεις μας έχουμε στόχο να είμαστε στο πλευρό των ανθρώπων που μας εμπιστεύονται, πελάτες και συνεργάτες, και να τους ενδυναμώνουμε ώστε να καταφέρνουν περισσότερα καθημερινά. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη Eurolife FFH να αποσπά τέτοιες διακρίσεις και να βρίσκεται ανάμεσα σε επιχειρήσεις που επενδύουν στη δημιουργία περιεχομένου, μέσα από ψηφιακά κανάλια επικοινωνίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους διοργανωτές και την κριτική επιτροπή των Content Marketing Awards για την εμπιστοσύνη τους, καθώς και στη Sleed, με την οποία συνεργαζόμαστε και παράγουμε μαζί το περιεχόμενο που ανεβαίνει στις ψηφιακές πλατφόρμες μας».