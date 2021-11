Toyota bZ4X: Ηλεκτρικό SUV με μπαταρία που αντέχει 10 χρόνια

Το Toyota bZ4X που παρουσίασε την προηγούμενη βδομάδα η ιαπωνική εταιρία δεν είναι απλώς ένα νέο SUV, αλλά το πρώτο μοντέλο της νέας υπο-μάρκας ηλεκτρικών οχημάτων μπαταρίας bZ (beyond Zero) της Toyota. Πιστό – σχεδιαστικά και τεχνολογικά - στη πρωτότυπη έκδοσή του, που είδαμε πριν από λίγους μήνες, το bZ4X παραγωγής είναι το πρώτο μοντέλο που εξελίχθηκε εξαρχής από την Toyota αποκλειστικά ως Battery Electric Vehicle – BEV (ηλεκτρικό όχημα μπαταρίας). Επίσης είναι το πρώτο μοντέλο της Toyota που βασίζεται στη νέα ειδική πλατφόρμα για μοντέλα BEV της εταιρείας. Ενώ βασισμένο στη φιλοσοφία e-TNGA (Toyota New Global Architecture), δεν έχει πρόβλημα να αποτελεί προϊόν συνεργασίας με τη Subaru.

Ευρύχωρο και ευέλικτο



Σε σύγκριση με το RAV4, το νέο bZ4X υπ . Για παράδειγμα, Tο νέο Toyota bZ4X τα έμφυτα σχεδιαστικά πλεονεκτήματα της e-TNGA: έχει ύψος μικρότερο κατά 85 mm, αλλά και μεταξόνιο που είναι κατά 160 mm μακρύτερο από του RAV4 και συνδυάζεται με πιο κοντούς προβόλους, προσφέροντας τελικά αυξημένους εσωτερικούς χώρους – και κορυφαίο χώρο για τα πόδια για όλους τους επιβάτες. Μεγάλος και προσαρμοζόμενος είναι επίσης ο χώρος αποσκευών: Με τα πίσω καθίσματα σε όρθια θέση, η χωρητικότητά του φτάνει τα 452 λίτρα.

Η γραμμή του καπό έχει επίσης χαμηλώσει κατά 50 mm, ενώ η ευελιξία αντανακλάται στην πολύ μικρή ακτίνα του κύκλου στροφής η οποία τελικώς περιορίζεται στα 5,7 m.

Το bZ4X είναι λοιπόν ένα ευρύχωρο και άνετο SUV. Στο εσωτερικό, το χαμηλά τοποθετημένο ταμπλό, αυξάνει την ορατότητα του οδηγού και την αίσθηση της ευρυχωρίας. Ενώ η αρχή “χέρια στο τιμόνι, μάτια στο δρόμο” υποστηρίζεται από το ανθρωποκεντρικό cockpit. Η TFT οθόνη 7” πολλαπλών ενδείξεων είναι τοποθετημένη ακριβώς στο οπτικό πεδίο του οδηγού, πάνω από τη γραμμή του τιμονιού, ώστε να μπορεί να βλέπει τα όργανα με ελάχιστη κίνηση των ματιών.

Μόνο 10% απώλεια χωρητικότητας στη δεκαετία



Αξιοποιώντας μία εμπειρία σχεδόν 25 χρόνων στην τεχνολογία των μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων η Toyota κατάφερε να διασφαλίσει κορυφαία ποιότητα, αντοχή και αξιοπιστία για τη μπαταρία ιόντων λιθίου που τροφοδοτεί τον ή τους ηλεκτροκινητήρες του bZ4X: Ακόμα και μετά από 10 χρόνια κυκλοφορίας του οχήματος (ή 240.000 km, όποιο συμβεί πρώτο), εκτιμάται ότι η μπαταρία θα εξακολουθεί να προσφέρει το 90% της αρχικής της απόδοσης. Και αυτό εφόσον επιβεβαιωθεί στην πράξη θα αποτελεί ένα μεγάλο επίτευγμα για τους Ιάπωνες.

«Κλειδί» για την ποιότητα και αντοχή της μπαταρίας είναι η πολλαπλή παρακολούθηση της τάσης και ένταση του ρεύματος, αλλά και η θερμοκρασία κάθε κυψέλης ξεχωριστά. Εάν ανιχνευτεί ασυνήθιστη παραγωγή θερμότητας, ενεργοποιούνται αυτόματα συγκεκριμένες διαδικασίες προστασίας της μπαταρίας. Αντίμετρα έχουν εφαρμοστεί και για να μετριάσουν την όποια πτώση απόδοσης ή φθοράς υλικού, υπάρχουν δε μηχανισμοί ασφαλείας στη διαδικασία παραγωγής για να αποτρέψουν την είσοδο ξένων υλικών στη μπαταρία. Ενώ για πρώτη φορά σε όχημα Toyota, η μπαταρία είναι υγρόψυκτη.

Αυτή η μπαταρία έχει χωρητικότητα 71,4 kWh και όταν είναι πλήρως φορτισμένη, εκτιμάται ότι προσφέρει αυτονομία πάνω από 450 km (ανάλογα με την έκδοση - τα ακριβή δεδομένα θα επιβεβαιωθούν σε επόμενο στάδιο). Έχει δε τη δυνατότητα ταχείας φόρτισης: μία φόρτιση σε ποσοστό 80% επιτυγχάνεται σε περίπου 30 λεπτά με ένα σύστημα ταχείας φόρτισης 150 kW (CCS2). Από το Q4 2022, θα διατίθεται ένας νέος, τριφασικός ενσωματωμένος φορτιστής 11 kW.

Χάρη σε ένα αποδοτικό σύστημα θέρμανσης, που περιλαμβάνει και αντλία θερμότητας, η αυτονομία διατηρείται και σε θερμοκρασίες κάτω του μηδενός, με μία μέτρια μόνο μείωση της αυτονομίας συγκριτικά με τα μοντέλα του ανταγωνισμού.

Επιδόσεις μηδενικών ρύπων, FWD και 4WD



Το νέο Toyota bZ4X είναι διαθέσιμο και σε προσθιοκίνητες, και σε τετρακίνητες εκδόσεις. Το προσθιοκίνητο (FWD) bZ4X διαθέτει ηλεκτροκινητήρα ισχύος 150 kW (204 hp DIN) και αποδίδει ροπή 265 Nm, στοιχεία που επιτρέπουν επιτάχυνση 0-100 km/h σε 8,4 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα160 km/h. Το τετρακίνητο (AWD) μοντέλο διαθέτει δύο ηλεκτροκινητήρες, έναν στον εμπρός άξονα και έναν στον πίσω, με μέγιστη ισχύ 150 kW / 217.5 DIN hp και ροπή 336 Nm. Το τετρακίνητο μοντέλο διαθέτει και το σύστημα XMODE με διαφορετικά προγράμματα οδήγησης (drive modes), για κίνηση σε χιόνι/λάσπη, βαθύ χιόνι και λάσπη (κάτω από 20 km/h) και Grip Control (έλεγχος πρόσφυσης) για πιο απαιτητική off-road οδήγηση (κάτω από 10 km/h). Η τελική ταχύτητα παραμένει ίδια (περιορίζεται όπως και στην προσθιοκίνητη έκδοση στα 160 km/h για λόγους αυτονομίας), ενώ η επιτάχυνση 0 - 100 km/h πραγματοποιείται ακόμα πιο γρήγορα, σε 7,7 δεύτερα.

Το σύστημα προσφέρει την επιλογή οδήγησης με ένα πεντάλ “single pedal drive”, καθώς χάρη στην επιλογή αύξησης της ανάκτησης ενέργειας κατά την επιβράδυνση μπορεί ο οδηγός να επιταχύνει και να επιβραδύνει χρησιμοποιώντας μόνο το πεντάλ του γκαζιού.

Υψηλή τεχνολογία



Το bZ4X θα είναι το πρώτο μοντέλο παραγωγής της Toyota που θα προσφέρει steer-by-wire σύστημα διεύθυνσης – One Motion Grip – το οποίο θα κυκλοφορήσει στην Ευρώπη στο μέλλον. Το παραδοσιακό τιμόνι αντικαθίσταται από το «αεροπορικού» τύπου τιμόνι/πηδάλιο “One Motion Grip”, για πιο άνετο χειρισμό, καθώς ο οδηγός η πλήρης στροφή από τέρμα σε τέρμα επιτυγχάνεται με στροφή του One Motion Grip μόλις κατά 150 μοίρες.

Σημειώστε ότι η αυτονομία του bZ4X μπορεί να μεγιστοποιηθεί με τη χρήση προαιρετικού ηλιακού πάνελ οροφής. Αυτό συλλέγει ηλιακή ενέργεια με μηδενικές εκπομπές ρύπων και μηδενικό κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για τη φόρτιση της μπαταρίας του αυτοκινήτου. Η Toyota υπολογίζει ότι αυτό το φωτοβολταϊκό πάνελ μπορεί κατά τη διάρκεια ενός έτους να προσφέρει επιπλέον αυτονομία 1.800 χιλιομέτρων.

Τι αλλάζει με το νέο Toyota Safety Sense



Το bZ4X ενσωματώνει την 3η γενιά του πακέτου Toyota Safety Sense με νέες και βελτιωμένες λειτουργίες που παρέχουν προστασία σε ακόμα περισσότερες περιπτώσεις ατυχημάτων.

Η εμβέλεια του χιλιοστομετρικού ραντάρ και της κάμερας έχει αυξηθεί, ενώ στα νέα χαρακτηριστικά περιλαμβάνεται η επέκταση του συστήματος αποφυγής σύγκρουσης Pre-Collision System και η αναγνώριση επερχόμενων ή διερχόμενων οχημάτων, τη συγκράτηση επιτάχυνσης σε χαμηλές ταχύτητες και την υποστήριξη σε φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης.

Ο ερχομός του bZ4X ενισχύει την πολυεπίπεδη τεχνολογική προσέγγιση της Toyota που επιδιώκει να καλύψει διαφορετικές απαιτήσεις κινητικότητας προσφέροντας στους πελάτες μία ολοκληρωμένη γκάμα εξηλεκτρισμένων οχημάτων – HEVs (πλήρως υβριδικά), PHEVs (plug in υβριδικά), BEVs (ηλεκτρικά μπαταρίας), και FCEVs (κυψελών υδρογόνου).