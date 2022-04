Τουρκία: Σεισμός 5 Ρίχτερ στη Μαλάτεια

Σεισμός μεγέθους 5 βαθμών με εστιακό βάθος δύο χιλιομέτρων σημειώθηκε στην ανατολική Τουρκία, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC). Αρχικά το EMSC είχε αναφέρει πως ο σεισμός είχε μέγεθος 5,6 βαθμών.

