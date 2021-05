Ξεκίνησε η αξιολόγηση από τον ΕΜΑ: Τον Ιούνιο η ανακοίνωση του ΕΜΑ για το εμβόλιο της Pfizer σε παιδιά 12-15 ετών

Ξεκίνησε και επίσημα από τον Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) η αξιολόγηση της χρήσης του εμβολίου των Pfizer/BioNTech κατά το κορονοϊού για τις ηλικίες 12-15 ετών. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αναμένονται να ανακοινωθούν μέσα στον επόμενο μήνα και εφόσον αυτά είναι θετικά τότε θα ανοίγει ο δρόμος για το μελλοντικό εμβολιασμό σε εφήβους και παιδιά κατά της Covid.

«Ο ΕΜΑ θα γνωστοποιήσει τα αποτελέσματα της αξιολόγησής του, τα οποία αναμένονται τον Ιούνιο, εκτός και αν χρειαστούν συμπληρωματικές πληροφορίες», ανέφερε σήμερα ο Οργανισμός.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση η αρμόδια επιτροπή φαρμάκων θα διεξάγει με ταχύτητα την αξιολόγηση των δεδομένων που κατέθεσε η εταιρεία, η οποία εμπορεύεται το συγκεκριμένο σκεύασμα και τα οποία θα περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα μια ευρείας εν εξελίξει γενικής έρευνας με τη συμμετοχή εφήβων ηλικίας από 12 ετών και πάνω.

Στις ΗΠΑ, οι δύο εταιρείες (Pfizer/BioNTech) κατέθεσαν στις αρχές Απριλίου ένα παρόμοιο αίτημα επέκτασης της άδειας που είχε εκδώσει η Ομοσπονδιακή Αρχή Φαρμάκων (FDA).

Κανένα εμβόλιο δεν υπάρχει προς το παρόν για τα παιδιά, που είναι λιγότερο εκτεθειμένα στο να νοσήσουν σοβαρά από την ασθένεια και για τα οποία ο εμβολιασμός δεν αποτελούσε προτεραιότητα μέχρι τώρα. Όμως, αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού και θα πρέπει να έχουν επίσης ανοσοποιηθεί προκειμένου να μπει φρένο στη μετάδοση της ασθένειας, υποστηρίζουν ειδικοί.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Παρασκευή είχε προηγηθεί η κατάθεση του αιτήματος στον ΕΜΑ για τον εμβολιασμό παιδιών, την οποία και ανακοίνωσε ο ίδιος ο εκτελεστικός διευθυντής της Pfizer Inc, Αλμπέρ Μπουρλά από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter με ανάρτησή στην οποία έγραφε:

«Συμμεριζόμαστε την επιτακτική ανάγκη να επεκταθεί η έγκριση του εμβολίου των Pfizer/BioNTech για χορήγηση και σε νεότερες ηλικιακές ομάδες. Σήμερα, με υπερηφάνεια, καταθέσαμε αίτημα στον ΕΜΑ για επέκταση της άδειας για τους εφήβους από 12 έως 15 ετών».

We share the urgency to expand the authorization of the Pfizer-BioNTech #COVID19 vaccine to include younger populations. Today we proudly submitted a request to @EMA_News to extend the Conditional Marketing Authorization for adolescents ages 12 to 15.