Βρετανία: Το νέο υπουργικό συμβούλιο και τα πρόσωπα σε θέσεις-κλειδιά

Παιδιά μεταναστών αναλαμβάνουν τα ηνία σε υπουργεία-κλειδιά της νέας βρετανικής κυβέρνησης υπό τη Λιζ Τρας, ενώ αίσθηση προκάλεσε το γεγονός πως ο μοναδικός λευκός είναι ο Μπεν Ουάλας, ο οποίος διατηρεί τη θέση του στο υπουργείο Άμυνας. Ο γιος μεταναστών από την Γκάνα και πρώην υπουργός Επιχειρήσεων και Ενέργειας, Κουάσι Κουαρτένγκ, είναι ο νέος υπουργός Οικονομικών.

Καθήκοντα υπουργού Εξωτερικών αναλαμβάνει ο Τζέιμς Κλέβερλι, με καταγωγή από την Γκάνα, ενώ υπουργός Εσωτερικών ορίστηκε η πρώην γενική εισαγγελέας, επίσης κόρη μεταναστών από την Αφρική, Σουέλα Μπρέιβερμαν, αντικαθιστώντας την Πρίτι Πατέλ, η οποία ανακοίνωσε χθες ότι παραιτείται.

Ακόμη, η Τερέζ Κόφι θα είναι η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, καθώς και υπουργός Υγείας, όπως ανακοίνωσε η Ντάουνινγκ Στριτ. Η Κόφι διετέλεσε υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον. Τέλος, ο Μπράντον Λιούις αναλαμβάνει τη θέση του υπουργού Δικαιοσύνης.

The Rt Hon Dr Thérèse Coffey MP @ThereseCoffey has been appointed Secretary of State for Health and Social Care @DHSCgovuk.



Θαυμαστής της Μάργκαρετ Θάτσερ

Ο Κουαρτένγκ, ο οποίος αναλαμβάνει το «καυτό» υπουργείο Οικονομικών, είναι ιδεολογικός σύμμαχος της Τρας. Ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα αντέξει την οικονομική πίεση, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να αυξήσει τον δανεισμό της προκειμένου να χρηματοδοτήσει μέτρα στήριξης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων απέναντι στις αυξήσεις των λογαριασμών ενέργειας. Ωστόσο δεσμεύτηκε η κυβέρνηση να διατηρήσει στάση ευθύνης ως προς τα δημοσιονομική πολιτική.

Υπήρξε υπουργός Επιχειρήσεων και Ενέργειας από τον Ιανουάριο του 2021, προηγουμένως κατείχε δευτερεύοντα ρόλο στο ίδιο υπουργείο, ενώ έχει εργαστεί επίσης στο υπουργείο Brexit.

Όπως και η Τρας, ο Κουαρτένγκ έχει εκφράσει θαυμασμό για τη Μάργκαρετ Θάτσερ, αλλά έχει δείξει πραγματισμό στην εφαρμογή των αρχών της εμβληματικής πρώην πρωθυπουργού, ασκώντας τα καθήκοντά του από τις προηγούμενες θέσεις του στην κυβέρνηση.

Σταθερά στο πλευρό του Ζελένσκι

Ο Κλέβερλι είχε υπηρετήσει ως υπουργός Παιδείας από τον Ιούλιο, όταν ο Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί και διόρισε υπηρεσιακή κυβέρνηση. Είναι 53 ετών και ανέβηκε γρήγορα στις τάξεις των Συντηρητικών από τότε που εξελέγη για πρώτη φορά μέλος του κοινοβουλίου της αγγλικής πόλης Μπρέιντρι το 2015.

Έχει επίσης υπηρετήσει στο υπουργείο Εξωτερικών, όπου η Τρας καθιερώθηκε ασκώντας δριμεία κριτική στην Κίνα και τη Ρωσία. «Πρέπει οπωσδήποτε να παραμείνουμε σταθεροί στην υποστήριξή μας στον πρόεδρο Ζελένσκι και τον λαό της Ουκρανίας. Και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε τόσο σταθεροί φίλοι τώρα όσο ήμασταν υπό τον Μπόρις Τζόνσον», ανέφερε η Τρας τη Δευτέρα, λίγο μετά την ανάδειξή της στην ηγεσία των Συντηρητικών.

Όπως η Τρας και ο Κλέβερλι έμεινε πιστός στον Τζόνσον και ήταν από τους πρώτους υποστηρικτές της εκστρατείας της νέας πρωθυπουργού στην «κούρσα» αντικατάστασης.

Παραμένει υπουργός Άμυνας ο Ουάλας

Ο Μπεν Γουάλας παρέμεινε στη θέση του υπουργού Άμυνας. Ο Ουάλας είδε τη δημοτικότητά του να ενισχύεται χάρη στους χειρισμούς του στην κρίση στην Ουκρανία και είχε θεωρηθεί ως το πρώτο φαβορί για την αντικατάσταση του Μπόρις Τζόνσον στην πρωθυπουργία, προτού αποκλείσει τον εαυτό του για να επικεντρωθεί στον υπουργικό του ρόλο.

«Θα ξεπεράσουμε την καταιγίδα»

Η νέα πρωθυπουργός της Βρετανίας, Λιζ Τρας, δήλωσε νωρίτερα σήμερα Τρίτη ότι θα εφαρμόσει αμέσως τις τρεις προτεραιότητές της για να τονώσει την οικονομική ανάπτυξη με μέτρα ανακούφισης των πολιτών από το ακριβό κόστος διαβίωσης.

«Είμαι σίγουρη ότι μαζί μπορούμε να ξεπεράσουμε την καταιγίδα. Μπορούμε να ξαναχτίσουμε την οικονομία μας και μπορούμε να γίνουμε η σύγχρονη λαμπρή Βρετανία που ξέρω ότι μπορούμε να γίνουμε», τόνισε η Τρας μιλώντας μπροστά από την πρωθυπουργική κατοικία στην Ντάουνινγκ Στριτ.

