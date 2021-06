Το μυστικό της μακροζωίας του Κριστιάνο Ρονάλντο

Μπορεί η πολιτική σκοπιμότητα να κρυβόταν πίσω από την απόφαση της ουγγρικής κυβέρνησης να επιτρέψει σε περισσότερους από 60.000 οπαδούς να γεμίσουν το Puskas Arena της Βουδαπέστης καταργώντας όλα τα ιατρικά πρωτόκολλα της πανδημίας, αλλά σε ποδοσφαιρικό επίπεδο ο Κριστιάνο Ρονάλντο άξιζε τη μεγάλη τιμή να γίνει ο μόνος ως τώρα σούπερ σταρ που έπαιξε σε γεμάτο γήπεδο την εποχή του κορονοϊού -και μάλιστα σε μια ξεχωριστή βραδιά για την καριέρα του. Τη στιγμή που έμπαινε στο γήπεδο για να καθοδηγήσει τους Πορτογάλους κόντρα στην Ουγγαρία, γινόταν ο πρώτος με πέντε σερί παρουσίες σε τελική φάση Ευρωπαϊκού!

Εχει ήδη εμφανιστεί σε 21 ματς, περισσότερα από κάθε άλλον, και χρειαζόταν ένα γκολ για να γίνει ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης. Πέτυχε δύο και πήρε το ρεκόρ από τον Μισέλ Πλατινί με 11 συνολικά, από τότε που τον είδαμε να κλαίει στο «Ντα Λουζ» της Λισαβόνας έχοντας χάσει από την Ελλάδα το 2004. Κανένας άλλος δεν το κατάφερε και δεκαεπτά χρόνια μετά ποζάρει μόνος του, με στόχο να φτάσει στον τρίτο τελικό της καριέρας του…

Cristiano Ronaldo 🤩



⚽️ All-time EURO top scorer (11 goals)

🇵🇹 All-time top scorer for Portugal (106 goals)

👕 First player to appear at 5 EURO final tournaments

👏 First player to score at 5 consecutive EURO final tournaments #EURO2020 pic.twitter.com/rjJ7C5iXo1