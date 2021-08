To Ισλαμικό Κράτος «δείχνουν» οι ΗΠΑ για την αιματηρή επίθεση στην Καμπούλ - Πληροφορίες για 40 νεκρούς, 120 τραυματίες

Ανεβαίνει δραματικά ο αριθμός των θυμάτων από τις δύο ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, καθώς σύμφωνα δημοσιογράφο των New York Times στην πόλη οι νεκροί ανέρχονται σε 40, μεταξύ των οποίων και 4 αμερικανοί πεζοναύτες, και οι τραυματίες σε 120.Το ρωσικό πρακτορείο Sputnik επικαλούμενο μια πηγή του αφγανικού υπουργείου Υγείας μετέδωσε τον ίδιο απολογισμό, προσθέτοντας πως ανάμεσα στα θύματα είναι γυναίκες και παιδιά.

Η Wall Street Journal επικαλούμενη δηλώσεις του πρέσβη των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν, αναφέρει ότι μεταξύ των νεκρών είναι και τέσσερις αμερικανοί πεζοναύτες, ενώ τρεις ακόμα έχουν τραυματιστεί.

Αρκετοί Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν στην επίθεση που εξαπολύθηκε σήμερα κοντά στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Τζον Κίρμπι.

«Επιβεβαιώνουμε ότι ένας αριθμός στρατιωτών σκοτώθηκε στην πολύπλοκη βομβιστική επίθεση στο αεροδρόμιο της Καμπούλ», τόνισε ο Κίρμπι σε ανακοίνωσή «Πολλοί ακόμη τραυματίστηκαν», πρόσθεσε.

Συγκεκριμένα, αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι το Ισλαμικό Κράτος του Χορασάν (ISIS-K) ευθύνεται για την επίθεση που σημειώθηκε σήμερα στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, σύμφωνα με μια πηγή η οποία έχει γνώση της ενημέρωσης που λαμβάνουν μέλη του Κογκρέσου για το θέμα αυτό.

Μια δεύτερη, αμερικανική κυβερνητική πηγή, που γνωρίζει τις δραστηριότητες των υπηρεσιών πληροφοριών, είπε ότι μολονότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ ερευνά ακόμη το θέμα, η επίθεση αυτή φέρει «τη σφραγίδα» της δράσης του ISIS-K, σύμφωνα με τον Guardian.

Νωρότετρα πληροφορίες έκαναν λόγο για 13 νεκρούς, μεταξύ των οποίων παιδιά και 60 τραυματίες, ανάμεσα στους οποίους και Αμερικανοί πολίτες. Δεν υπάρχουν Έλληνες μεταξύ των θυμάτων και των τραυματιών αλλά ούτε Αφγανοί, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο ελληνικό πρόγραμμα απομάκρυνσης από την Καμπούλ.

Ειδικότερα, νοσοκομείο που ανήκει σε ιταλική ΜΚΟ αναφέρει σε tweet ότι περίπου 60 άνθρωποι που τραυματίστηκαν από τις βομβιστικές επιθέσεις. «Σχεδόν 60 άνθρωποι που τραυματίστηκαν στην επίθεση στο αεροδρόμιο έχουν μεταφερθεί μέχρι στιγμής στο χειρουργικό κέντρο της Καμπούλ», ανέφερε η διοίκηση του νοσοκομείου με tweet.

🔴 Around 60 patients wounded in airport attack have arrived at our #Kabul Surgical Centre so far. #KabulAirport #Afghanistan

Δεν υπάρχουν θύματα ούτε μεταξύ των βρετανών στρατιωτών, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Times. Επίσης, πηγή των γερμανικών υπηρεσιών ασφαλείας ανέφερε ότι δεν υπάρχουν θύματα μεταξύ και των γερμανών στρατιωτών.

Βασικός ύποπτος για την επίθεση αυτοκτονίας φέρεται να είναι το Ισλαμικό Κράτος. Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Τζον Κίρμπι, δήλωσε ότι η έκρηξη στην Πύλη Αμπέι του αεροδρομίου της Καμπούλ ήταν μέρος μιας πολύπλοκης επίθεσης με αποτέλεσμα να υπάρξουν θύματα, συμπληρώνοντας ότι σημειώθηκε τουλάχιστον μία ακόμη έκρηξη στο ξενοδοχείο Μπάρον ή κοντά σε αυτό, στην πύλη.

Εντωμεταξύ, ότι οι επιχειρήσεις απεγκλωβισμού από το Αφγανιστάν θα συνεχιστούν «μέχρι το τέλος της αποστολής» των ΗΠΑ που έχει προγραμματιστεί στις 31 Αυγούστου, ανακοίνωσε το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας, διαψεύδοντας ότι οι επιχειρήσεις μπορεί να ολοκληρωθούν «εντός 36 ωρών».

Την τρομοκρατική επίθεση έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ καταδίκασε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ.

Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η τρέχουσα αστάθεια στο Αφγανιστάν δεν μπορεί να προκαλέσει αναζωπύρωση της τρομοκρατίας, τόνισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, με ανάρτησή του στο τουίτερ.

Ο βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον από την πλευρά του, συγκάλεσε εκτάκτως, για αργότερα σήμερα Πέμπτη, συνεδρίαση της επιτροπής διαχείρισης κρίσεων «Κόμπρα» για να εξετάσει την κατάσταση, ανακοίνωσε η Ντάουνινγκ Στριτ.

«Ο πρωθυπουργός έχει ενημερωθεί για την κατάσταση στο αεροδρόμιο της Καμπούλ και θα προεδρεύσει της COBR (επιτροπή διαχείρισης κρίσεων) αργότερα σήμερα το απόγευμα», δήλωσε εκπρόσωπος του πρωθυπουργικού γραφείου.



We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can.