Το Ινστιτούτο για τη μελέτη του πολέμου προβλέπει ότι οι ουκρανικές δυνάμεις θα φτάσουν στα σύνορα με τη Ρωσία

Το Ινστιτούτο για τη Mελέτη του Πολέμου (ISW) προβλέπει ότι οι ουκρανικές δυνάμεις στην περιφέρεια του Χαρκόβου είναι πιθανόν να φτάσουν μέχρι τα ρωσικά σύνορα τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες.

Σύμφωνα με το αμερικανικό think tank, η ουκρανική αντεπίθεση βορειοανατολικά του Χαρκόβου σημειώνει σημαντική πρόοδο.

Όπως αναφέρεται στην ανάλυση, οι ρωσικές δυνάμεις κατέστρεψαν αρκετές γέφυρες για να επιβραδύνουν τις ουκρανικές δυνάμεις και ενδέχεται να πραγματοποιούν περιορισμένη απόσυρση βορειοανατολικά του Χαρκόβου ενόψει της επιτυχημένης ουκρανικής αντεπίθεσης.

Οι ουκρανικές δυνάμεις σημειώνουν σημαντική πρόοδο γύρω από το Χάρκοβο και πιθανότατα θα προχωρήσουν στα ρωσικά σύνορα τις επόμενες ημέρες.

Οι ουκρανικές δυνάμεις συνέχισαν να αποκρούουν τις ρωσικές προελεύσεις προς το Μπαρβινβόκε και οι ρωσικές δυνάμεις πιθανότατα έχουν εγκαταλείψει τις προσπάθειες να οδηγήσουν απευθείας νοτιοανατολικά προς το Σλοβιάνσκ. Το ISW δεν μπορεί να επιβεβαιώσει τους ισχυρισμούς για μια ουκρανική αντεπίθεση προς το Ιζιούμ αυτή τη στιγμή.

Οι ρωσικές δυνάμεις ισχυρίστηκαν ότι κατέλαβαν την Ποπάσνα στις 7 Μαΐου, αλλά παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ακινητοποιημένες στην ανατολική Ουκρανία.

Η ουκρανική κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι οι τελευταίοι εναπομείναντες άμαχοι που είχαν παγιδευτεί στο εργοστάσιο του Αζοφστάλ εκκενώθηκαν στις 7 Μαΐου, αν και οι εναπομείναντες Ουκρανοί υπερασπιστές φαίνεται απίθανο να παραδοθούν. Το ISW πιθανότατα δεν θα είναι σε θέση να αναφέρει οποιεσδήποτε διακριτές αλλαγές στον έλεγχο του εδάφους έως ότου οι ρωσικές δυνάμεις καταλάβουν το εργοστάσιο στο σύνολό του λόγω του κακού περιβάλλοντος πληροφοριών στη Μαριούπολη.

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, οι ρωσικές δυνάμεις θα ανακοινώσουν τη δημιουργία μιας Λαϊκής Δημοκρατίας της Χερσώνας ή πιθανώς να προσαρτήσουν αναγκαστικά την Περιφέρεια Χερσώνας τις επόμενες εβδομάδες για να εδραιώσουν την κατοχική της διοίκηση και να προσπαθήσουν να αφαιρέσουν οριστικά αυτά τα εδάφη από την Ουκρανία.

Οι ρωσικές δυνάμεις συνέχισαν να στοχεύουν την Οδησσό με επιθέσεις με πυραύλους κρουζ και να πραγματοποιούν επιθέσεις με ψευδείς σημαίες στην Υπερδνειστερία τις τελευταίες ημέρες.

