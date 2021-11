Το CDI Techdays 2021 «αποκάλυψε» το μέλλον

Με στόχο να δημιουργήσει το χώρο και τις ευκαιρίες ώστε όλο το προσωπικό του να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη και την εξέλιξη, μέσω της καθιέρωσης και καλλιέργειας μιας επιδραστικής κουλτούρας εκπαίδευσης, το Pfizer Center for Digital Innovation (CDI) διοργάνωσε το CDI TECH DAYS 2021, το πρώτο του υβριδικό συνέδριο Learning & Development (L&D) με τίτλο “Αποκαλύπτοντας το Μέλλον” (“Future Unboxed”), στις 3 και 4 Νοεμβρίου 2021.

Σύμφωνα με το World Economic Forum, μέχρι το 2025, 50% των εργαζομένων θα πρέπει να αναβαθμίσουν τις δεξιότητες τους ενώ παράλληλα η ζήτηση για εξειδικευμένους data scientists, data analysts και ειδικούς σε τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική μάθηση, process automation και developers λογισμικού και εφαρμογών – όλοι τομείς που βρίσκονται στον πυρήνα του CDI - αυξάνεται διαρκώς. Αναγνωρίζοντας τις ανάγκες και τις τάσεις αυτές, σε παγκόσμιο επίπεδο μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας επενδύουν σημαντικά σε προγράμματα Learning & Development.

Το CDI, σταθερά δεσμευμένο στην προαγωγή του L&D, επενδύει στην ενδυνάμωση και την αναβάθμιση όλων των στελεχών του ώστε να ανταποκριθούν στις ραγδαίες αλλαγές και να προσαρμοστούν στις νέες προκλήσεις, καθώς η σχέση μεταξύ εκπαίδευσης και εργασίας είναι σήμερα πιο εκτεταμένη και ισχυρή από ποτέ.

Ο Nico Gariboldi, Επικεφαλής του CDI, τόνισε τη δέσμευση της Pfizer και του CDI “να εφοδιάσουμε τους ανθρώπους μας με το σωστό σύνολο δεξιοτήτων και να τους κάνουμε να αισθάνονται ότι υποστηρίζονται μέσω ενός καλά σχεδιασμένου προγράμματος εκπαίδευσης και ανάπτυξης”, ως το μέσο για την επίτευξη του οράματος για “παροχή ψηφιακών λύσεων υγειονομικής φροντίδας που βελτιώνουν τις ζωές των ασθενών παγκοσμίως”.

“Η Pfizer επενδύει στα στελέχη της ως επένδυση στο μέλλον της ίδιας της Pfizer. Διαμορφώνουμε μια βιώσιμη κουλτούρα εκπαίδευσης για να διαφοροποιούμε στρατηγικά την Pfizer και δίνουμε τη δυνατότητα σε κάθε συνάδελφο να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του ώστε να αναπτύξουμε το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα και να προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες στους ασθενείς”, πρόσθεσε ο ίδιος.

Η Ιουλία Δεσποινούδη, Senior Manager, υπεύθυνη Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης (Learning & Development) στο Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας εξηγεί: “Σκοπός μας στο Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας δεν ήταν να διοργανώσουμε ένα ακόμα event τεχνολογίας αλλά να επισφραγίσουμε τη δέσμευση μας στη δημιουργία μιας κουλτούρας διαρκούς ανάπτυξης, εκπαίδευσης και καινοτομίας. Η έμπνευση των ανθρώπων μας και η παρακίνησή τους μέσα από καινοτόμες εκπαιδευτικές εμπειρίες, είναι το κλειδί για την εξέλιξη και ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους.”

Στο πνεύμα της παγκόσμιας στρατηγικής της Pfizer, το συνέδριο του CDI έδωσε την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν τα πάντα για τη σχέση Big Data και Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς και για το Cloud & Infrastructure in the Agile Era, μέσα από τις εμπνευσμένες παρουσιάσεις των κεντρικών ομιλητών, Κωνσταντίνου Δασκαλάκη, καθηγητή στο MIT, James Coplien, Lean/Agile Process, Architecture Coach, Θωμά Μπαλκίζα, Leader in Healthcare and Life Sciences, AWS και Patrick Lamplé, Principal Specialist Solutions Architect in Healthcare and Life Sciences, AWS. Παράλληλα, εξειδικευμένα στελέχη της Pfizer εστίασαν με τις τοποθετήσεις τους σε τρεις βασικούς πυλώνες για την εταιρεία:

• Big Data και Τεχνητή Νοημοσύνη (AI)

• Cloud Strategy & Cloud Security

• Agile Mindset & Culture – Από τη Στρατηγική στην Πράξη

Και οι δύο ημέρες του συνεδρίου ήταν γεμάτες έμπνευση, ανταλλαγή εξαιρετικών ιδεών, ενδιαφέροντα εργαστήρια, παρουσιάσεις και πολλά άλλα, αποδεικνύοντας ότι μια ισχυρή κουλτούρα εκπαίδευσης τροφοδοτεί την ανάπτυξη και την καινοτομία που μπορεί τελικά να βοηθήσει στην αλλαγή της ζωής των ασθενών.