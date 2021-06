Το Βέλγιο «εκθρόνισε» την Πορτογαλία και προκρίθηκε στους «8» του Euro!

Ενα σπουδαίο ματς σε νοκ – άουτ φάση μεγάλης διοργάνωσης είναι αναμενόμενα και εύλογα νευρικό. Σε τέτοιες καταστάσεις, είναι επίσης λογικό και κυρίως σύνηθες οι αγώνες να κρίνονται από τις μεγάλες προσωπικότητες. Ο Φερνάντο Σάντος και οι παίκτες της Πορτογαλίας είχαν το βράδυ της Κυριακής (27/6) την προσοχή τους στους σταρ του Βελγίου. Ομως η «ζημιά» δεν έγινε από κάποιον από τους Λουκάκου, Ντε Μπρόινε ή Εντέν Αζάρ...

Οι Βέλγοι θριάμβευσαν με 1-0 και απέκλεισαν πρόωρα την πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2016 με ένα γκολ του Τοργκάν Αζάρ, κερδίζοντας την πρόκριση στους «8» και τη συνάντηση με την Ιταλία στο Μόναχο! Το πρώτο μεγάλο ντέρμπι των «16» δεν ήταν θεαματικό, με τις δύο ομάδες μάλλον να φοβούνται η μία την άλλη και να συμπεριφέρονται αγωνιστικά αναλόγως στο χορτάρι του γηπέδου της Σεβίλλης.

