Το avatar της Μαντόνα σε NFT δεν μας κέρδισε

Όχι ένα, αλλά τρία NFT’s κυκλοφόρησε η «βασίλισσα της ποπ» στην πλατφόρμα της SuperRare. Δεν έχουν περάσει πολλές ημέρες από τη διάθεση των βίντεο που φέρουν την υπογραφή του Beeple, του πιο γνωστού - και χρυσοπληρωμένου - digital artist. Η Μαντόνα που, όπως λέει, έχει δοκιμάσει σχεδόν τα πάντα, ανοίγεται στην ψηφιακή αθανασία με το avatar - Madonna σε τρεις ρόλους.

Στο πρώτο, την είδαμε ως «μητέρα της τεχνολογίας» (Mother of Technology) σε ένα περιβάλλον που παραπέμπει σε δάσος κι όπου η ίδια γεννάει ένα δέντρο. Στο βίντεο εμφανίζεται μια σαρανταποδαρούσα που, όπως αναφέρει η πλατφόρμα, αντιπροσωπεύει την τεχνολογία, τόσο τη δύναμη όσο και τους κινδύνους της. Το έργο διανθίζεται από στίχους του Τζελαλεντίν Ρουμί, του Πέρση σουνίτη ποιητή και μυστικιστή των Σούφι. Αλλού πάλι, στο βίντεο που τιτλοφορείται «μητέρα της εξέλιξης» (Mother of Evolution) βλέπουμε ένα παιχνίδι μεταμορφώσεων που παραπέμπει στην πεταλούδα. Περιλαμβάνει στίχους από το κλασικό «Justify My Love» και πρωτότυπη μουσική του Igor Bardykin. Στο τρίτο, ως «Μητέρα της Φύσης», βρίσκεται σε ένα εργαστηριακό περιβάλλον, χωρίς σημάδια ζωής, όπου βρίσκει την ευκαιρία να εκφράσει σε κείμενο της οικολογικές της ανησυχίες.

Τα έσοδα των πωλήσεων θα δοθούν από τη Μαντόνα σε τρεις φιλανθρωπικούς οργανισμούς: το «Voices of Children Foundation», το οποίο βοηθά γυναίκες και παιδιά που δοκιμάζονται από τον πόλεμο στην Ουκρανία, το «City of Joy Foundation», που βοηθά θύματα βίας στο Κονγκό και τέλος, το «Black Mama’s Bail Out», που δίνει χρήματα για την αποφυλάκιση γυναικών και ευπαθών ομάδων.

Ως την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές, δεν έχει γίνει γνωστό πόσοι ανταποκρίθηκαν σε αυτή την πρώτη συνεργασία της βασίλισσας με τον Beeple. Η Μαντόνα έμοιαζε με καρικατούρα και, προσωπικά, πιστεύουμε ότι ήταν ένα «φάλτσο» που δεν ανταποκρίνεται στο μέγεθος των δύο καλλιτεχνών. Αυτό βεβαίως που ήθελε πραγματικά η Μαντόνα το πέτυχε και το αποτέλεσμα δε μειώνει την αξία του εγχειρήματος. Είναι μια διεργασία καινοτόμα που ανοίγει δρόμο και σε άλλους αστέρες της ποπ να εκφραστούν στα NFT’s.

«Όταν ο Mike και εγώ αποφασίσαμε να συνεργαστούμε σε αυτό το έργο, ήμουν ενθουσιασμένη που είχα την ευκαιρία να μοιραστώ το όραμά μου για τον κόσμο ως μητέρα και δημιουργός με τη μοναδική ματιά του Mike», δήλωσε η Μαντόνα. «Ήθελα να διερευνήσω την έννοια της δημιουργίας, όχι μόνο τον τρόπο με τον οποίο ένα παιδί έρχεται στον κόσμο μέσω του γυναικείου κόλπου, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ένας καλλιτέχνης εγκυμονεί ένα έργο».

Τα NFT’s φέρνουν επανάσταση στη μουσική βιομηχανία κι έχει ενδιαφέρον να δούμε πόσοι και ποιοι καλλιτέχνες θα ακολουθήσουν το παράδειγμά της Μαντόνα.