Τηλεφώνημα Ερντογάν σε Μακρόν για να τον συγχαρεί για την εκλογική του νίκη

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν επικοινώνησε με τον Γάλλο ομόλογο του, Εμανουέλ Μακρόν «επειδή θέλησε να τον συγχαρεί για την επανεκλογή του».

Οι δύο πρόεδροι διατύπωσαν την επιθυμία τους να συνεχίσουν τις επικοινωνίες των τελευταίων μηνών σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος όπως η Ουκρανία και η Λιβύη, επισημαίνεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων.

«Η συζήτηση εστίασε κυρίως στον πόλεμο της Ουκρανίας. Οι δύο πρόεδροι χαιρέτισαν τη μόνιμη συνεργασία μεταξύ Γαλλίας και Τουρκίας για να επιτευχθεί μία κατάπαυση του πυρός και να εφαρμοστούν ανθρωπιστικού χαρακτήρα μέτρα για τους τοπικούς πληθυσμούς.», προσθέτει η ανακοίνωση καταλήγοντας ότι «εθίγη επίσης η διμερής σχέση Γαλλίας - Τουρκίας».

Σύμφωνα με το Anadolu ο Ερντογάν συνεχάρη τον Μακρόν για την επανεκλογή του στη θέση του Προέδρου της Γαλλίας και ευχήθηκε τα αποτελέσματα των εκλογών να είναι ευεργετικά για τη Γαλλία.

Επίσης, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι οι σχέσεις Τουρκίας-Γαλλίας «πολύ σημαντικές» ως μέρος του παγκόσμιου ρόλου της Ευρώπης,

