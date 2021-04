Τηλεφωνική συνομιλία Στόλτενμπεργκ - Ζελένσκι για την Ουκρανία

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ εξέφρασε σήμερα την «ανησυχία» του για τις στρατιωτικές δραστηριότητες της Ρωσίας στην Ουκρανία στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Τηλεφώνησα στον πρόεδρο Ζελένσκι προκειμένου να τον ενημερώσω για τη ζωηρή μου ανησυχία σε ό,τι αφορά τις στρατιωτικές δραστηριότητες της Ρωσίας στην Ουκρανία και στη γύρω περιοχή και για τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός», ανέφερε ο Στόλτενμπεργκ σε ανάρτηση στο Twitter.

«Το ΝΑΤΟ υποστηρίζει σθεναρά την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και παραμένουμε δεσμευμένοι στη στενή εταιρική μας σχέση», πρόσθεσε.

