Τηλεφωνική επικοινωνία Δένδια με τον Μολδαβό ομόλογό του

Tηλεφωνική συνομιλία με τον υπουργό Εξωτερικών της Μολδαβίας Νίκου Ποπέσκου πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Ο κ. Δένδιας τον ευχαρίστησε για τη συνδρομή της Μολδαβίας στην πραγματοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων "Nόστος", καθώς και της επίσκεψής του στην Οδησσό, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν ακόμη την κατάσταση στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή και συμφώνησαν να παραμείνουν σε στενή επικοινωνία, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών.

In a phone call today, Ι thanked my #Moldova counterpart @nicupopescu for 🇲🇩’s help to 🇬🇷’s evacuation operations from 🇺🇦 & for facilitating my visit to Odessa. We discussed the situation in 🇺🇦 following 🇷🇺’s invasion & agreed to maintain close communication. pic.twitter.com/zAsyrrp4ws