Θέση στο Ρεκόρ Γκίνες για την μεγαλύτερη και βαθύτερη πισίνα του κόσμου στο Ντουμπάι

Το Ντουμπάι καυχιέται ήδη για τον ψηλότερο ουρανοξύστη στον κόσμο και το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο στον κόσμο. Αυτή την εβδομάδα η πόλη κατέγραψε ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ για την μεγαλύτερη και βαθύτερη πισίνα στον κόσμο καθώς η μεγαλύτερη αυτή πόλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων προσπαθεί να προσελκύσει εκ νέου τουρίστες εν μέσω της πανδημίας. «Η πισίνα αυτή έχει 60 μέτρα βάθος, 15 μέτρα δηλαδή πιο βαθιά από κάθε άλλη πισίνα στον κόσμο και δύο φορές μεγαλύτερη», όπως εξηγεί ο Τζάροντ Τζαμπλόνσκι, ο διευθυντής του Deep Dive Dubai, που διαχειρίζεται το πρότζεκτ.

Located in #Dubai’s Nad Al Sheba neighbourhood, Deep Dive #Dubai’s pool has been verified by @GWR as the world’s deepest swimming pool for diving at an incredible depth of over 60 metres and holding 14 million litres of water, the equivalent of six Olympic-sized swimming pools. pic.twitter.com/zqRZzXNCC9