Ταμείο Ανάκαμψης: «Πράσινο φως» και από τα 27 κράτη μέλη

Τα κοινοβούλια της Αυστρίας και της Πολωνίας ενέκριναν Πέμπτη το ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, πρόγραμμα ύψους 672 δισεκατομμυρίων ευρώ για να ξεπεραστεί ο οικονομικός αντίκτυπος της πανδημίας του νέου κορονοϊού, ολοκληρώνοντας έτσι τη διαδικασία επικύρωσης του για πολλούς ιστορικού εγχειρήματος.

«Με τις θετικές ψήφους των κοινοβουλίων της Αυστρίας και της Πολωνίας (...) τα 27 κράτη μέλη ολοκλήρωσαν τη διαδικασία έγκρισης από τα εθνικά κοινοβούλια», ανέφερε με ικανοποίηση μέσω Twitter ο ευρωπαίος επίτροπος Προϋπολογισμού και Διοίκησης, ο Γιοχάνες Χαν.

