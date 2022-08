Ταϊβάν: Κινεζικά αεροσκάφη και πλοία πραγματοποίησαν προσομοιωτική άσκηση επίθεσης

Κινεζικά αεροσκάφη και πλοία πραγματοποίησαν προσομοιωτικές ασκήσεις επίθεσης κατά του βασικού νησιού της Ταϊβάν σήμερα το πρωί, όπως ανέφερε σε ανακοίνωση το υπουργείο Άμυνας στην Ταϊπέι, ως απάντηση στην επίσκεψη της προέδρου της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι στη νήσο.

Το υπουργείο ανέφερε ότι πολλές ομάδες κινεζικών αεροσκαφών εντοπίστηκαν στο στενό της Ταϊβάν και κάποια παραβίασαν τη μέση γραμμή, η οποία χωρίζει την ηπειρωτική Κίνα από την Ταϊβάν.

Ο στρατός της Ταϊβάν εξέδωσε προειδοποίηση και ανέπτυξε δυνάμεις περιπολίας εναέριας αναγνώρισης και πλοία για να παρακολουθούν την κατάσταση.

Multiple PLA craft were detected around Taiwan Strait, some have crossed the median line. Possible simulated attack against HVA. #ROCArmedForces have utilized alert broadcast, aircraft in CAP, patrolling naval vessels, and land-based missile systems in response to this situation.