Τα όπλα της κυβέρνησης στη μάχη για άνοιγμα της αγοράς και μείωση της διασποράς

Επιτάχυνση των εμβολιασμών και μαζικά τεστ ρίχνει στη μάχη κατά της αύξησης της διασποράς η κυβέρνηση με γνώμονα το προσεκτικό σταδιακό άνοιγμα της αγοράς και την αποσυμπίεση της κοινωνίας, η κόπωση της οποίας κάνει εμφανή τα σημάδια της. 1.500.000 δόσεις μέσα στον Απρίλιο, χωρίς να υπολογίζεται το εμβόλιο της Johnson & Johnson και 100.000 - 150.000 στοχευμένα και γενικά τεστ μπαίνουν στη φαρέτρα των αρμόδιων αρχών εν αναμονή των αποφάσεων για τις πρώτες κινήσεις στο πλαίσιο ενός ανοίγματος που σε πρώτη φάση θα αφορά τα κομμωτήρια.

Γράφουν οι Κώστας Αλεξανδρής, Αλεξία Σβώλου

Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προχωρήσει στα πρώτα βήματα που θα οδηγήσουν στη συνέχεια στο άνοιγμα της αγοράς με το βλέμμα στραμμένο όπως είναι φυσικό στον τουρισμό, την «ναυαρχίδα» της ελληνικής οικονομίας που επλήγη το 2020 λόγω κορονοιού και φέτος επιδιώκεται να αναταχθεί με στόχο το 50% των εσόδων της τουριστικής περιόδους του 2019.

Οδικός χάρτης για το άνοιγμα

Με γνώμονα πάντα τις εισηγήσεις των ειδικών που αναμένονται σήμερα αλλά και την έκρηξη των κρουσμάτων που καταγράφεται τα τελευταία 24ωρα το Μέγαρο Μαξίμου καταρτίζει τον οδικό χάρτη για ένα άνοιγμα που όμως θα εξαρτηθεί από σειρά παραμέτρων.

Στο πλαίσιο αυτό μια πρώτη κίνηση που αφορά στην αποσυμπίεση της κόπωσης των πολιτών θα πραγματοποιηθεί, το Σαββατοκύριακο όταν και η απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 19.00 που ίσχυε θα πάει στις 21.00.

Πρόθεση του Πρωθυπουργού είναι να αρχίσει η επανεκκίνηση τμήματα δραστηριοτήτων που αποδεδειγμένα έχουν την μικρότερη επίπτωση στη διασπορά του ιού. Γι’ αυτό το λόγο σε πρώτη φάση δε θα επιλεγεί η εστίαση ή το άνοιγμα μεγάλων εμπορικών κέντρων αλλά τα κομμωτήρια και τα κέντρα αισθητικής.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι πληροφορίες για το άνοιγμα των αρχαιολογικών χώρων. Σύμμαχος σε αυτό και η βελτίωση των καιρικών συνθηκών αλλά και η μεγαλύτερη διάρκεια της μέρας.

Για να γίνει πράξη πάντως η έστω σταδιακή επιστροφή σε μία “περίπου” κανονικότητα, θα πρέπει να ενισχυθεί ο έλεγχος της πανδημίας, ειδικά σε μία συγκυρία που τα κρούσματα είναι σε υψηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένη πηγή λοιπόν στην κατεύθυνση αυτή η κυβέρνηση ρίχνει στη μάχη τα rapid test. Με βάση τις υπάρχουσες εισηγήσεις, ο ανασχεδιασμός των “γρήγορων τεστ” προβλέπει τα εξής χαρακτηριστικά:

Τη διενέργεια 100.000 - 150.000 ελέγχων ανά 24ωρο, με τον αριθμό που διενεργείται σήμερα να ανέρχεται στους 60.000.

Tην εξειδίκευση των ελέγχων. Με στοχευμένο χαρακτήρα σε βιομηχανίες, εργοστάσια, γραφεία, σχολεία, δικαστήρια, τουριστικές μονάδες κλπ.

Την διάθεση στον γενικό πληθυσμό με ελέγχους σε πλατείες και ΜΜΜ.

Στον συνολικό σχεδιασμό περιλαμβάνεται και το "auto testing”, όπως ονομάζεται, δηλαδή το τεστ που θα μπορεί να γίνεται στο σπίτι. Αυτό οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να το προμηθεύονται είτε από τα φαρμακεία είτε από γιατρούς.

Τα τεστ δύναται να δείξουν το δρόμο για επαναφορά μιας κανονικότητας. Και αυτό διότι εκτιμάται πως όποιος κάνει αυτό το τέστ και αποδεικνύεται αρνητικός κατά τη διάρκεια της ημέρας δεν δύναται να μεταδώσει τον ιό. Έτσι θα μπορεί να κινείται πάντα με την λήψη των απαραίτητων μέτρων που έχουν να κάνουν με την τήρηση αποστάσεων και κυρίως τη χρήση μασκών

Το τείχος προστασίας που χτίζεται μέρα μέρα πάντως αποτελεί και το βασικό όπλο. Η επιτάχυνση του προγράμματος εμβολιασμού θεωρείται δεδομένη. Ήδη στο πρόγραμμα μπαίνουν ευπαθείς ομάδες και ηλικίες άνω των 64 ετών ενώ εντός του Απριλίου θα αποσαφηνιστεί, με βάση πάντα και τον εφοδιασμό της χώρας με εμβόλια, ο χρόνος έναρξης εμβολιασμού επαγγελματικών ομάδων συνδεδεμένων με τον Τουρισμό.

Σε κάθε περίπτωση πάντως τα δεδομένα δεν αποκλείεται να αλλάξουν αν η επιδημιολογική καμπύλη δεν αλλάξει εικόνα και δεν αρχίσει η μείωση κρουσμάτων και διασποράς. Η επόμενη εβδομάδα θα είναι ενδεικτική και για τις αποφάσεις που αφορούν στο άνοιγμα του λιανεμπορίου που προς το παρόν δεν έχει αποσαφηνιστεί αν θα ανοίξει click away η με ραντεβού.

Σημαντικό όμως είναι και το όπλο της υπευθυνότητας των πολιτών και η τήρηση των μέτρων προκειμένου να επιβεβαιωθεί και στην πράξη πως η χώρα θα διανύσει το τελευταίο μίλι πριν την έξοδο.

Βεβαρημένα τα επιδημιολογικά στοιχεία

Μετά το «πράσινο» φως που έδωσε ο ΕΜΑ στην χορήγηση του εμβολίου της Astra Zeneca -με τις ελπίδες όλων να αναθερμαίνονται με τις επικείμενες mega -παραδόσεις δόσεων από το εμβόλιο της Johnson & Johnson- το έστω και μερικό τμηματικό άνοιγμα δείχνει ορατό.

Εν τούτοις τα επιδημιολογικά στοιχεία της χώρας συντηρούν «στο κόκκινο» την ανησυχία καθώς έγιναν χθες 560 εισαγωγές ασθενών covid στην επικράτεια, εκ των οποίων οι 213 ασθενείς εισήχθησαν στα νοσοκομεία της Αττικής.

Πρόκειται για αριθμό-ρεκόρ, που ασκεί ασφυκτική πίεση στο ΕΣΥ στο λεκανοπέδιο, με 27 κλίνες ΜΕΘ να παραμένουν κενές στην Αττική κι άλλες 27 κλίνες στη Θεσσαλονίκη, την ώρα που αρκετοί covid ασθενείς διασωληνώνονται την ημέρα εκτός ΜΕΘ.

Παράλληλα δημιουργούνται λίστες αναμονής 50-60 ασθενών με άλλες παθήσεις, πέραν της λοίμωξης του κορωνοϊού, που χρήζουν Εντατικής και διασωλήνωσης και περιμένουν να βρεθεί non covid κλίνη ΜΕΘ, με αυτό το πρόβλημα να εξελίσσεται σε μια από τις μεγάλες πληγές του Συστήματος Υγείας. Για να αντιμετωπιστεί η αυξημένη ζήτηση και σε non covid περιστατικά, πρόκειται να ανοίξουν 100 νέες κλίνες ΜΕΘ non covid, καταρχάς στο Ερρίκος Ντυνάν και σε άλλα νοσοκομεία.

Μπροστά σε αυτά τα στοιχεία και την επιδημιολογική εικόνα που δείχνει ότι ακόμα δεν φτάσαμε στην κορύφωση του 3ου κύματος, η συζήτηση για επικείμενα ανοίγματα που απαιτεί η ψυχική και οικονομική κόπωση της κοινωνίας μοιάζει με δυσεπίλυτη εξίσωση χωρίς περιθώρια λάθους.

Προκειμένου να αποφευχθούν τα όποια πισωγυρίσματα, οι αξιωματούχοι του Υπουργείου Υγείας, του ΕΟΔΥ και της πολιτικής Προστασίας κάθονται στο τραπέζι των διαβουλεύσεων με τους ειδικούς της Επιτροπής των εμπειρογνωμόνων, επιστρατεύοντας τα κατάλληλα «όπλα» που θα επιτρέψουν το ασφαλές άνοιγμα κάποιων οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων που θα λειτουργήσουν σαν βαλβίδες αποσυμπίεσης της συσσωρευμένης κόπωσης και θα μας βοηθήσουν να επιστρέψουμε σε μια μορφή κανονικότητας.

Η έγκριση της χρήσης του εμβολίου της AstraZeneca από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, που μετά το ντόμινο των αναστολών (εμβολιασμού) σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, αναμένεται να πυροδοτήσει το….ντόμινο των επανεκκινήσεων, με την Ελλάδα να έχει διατηρήσει την πιο ώριμη στάση.

Κι αυτό γιατί η πατρίδα μας δεν ακολούθησε το παράδειγμα άλλων κρατών σαν τη Γερμανία που «πάγωσε» τους εμβολιασμούς με το συγκεκριμένο σκεύασμα διεξάγοντας πολιτικά «μπρα ντε φερ» με τη Μ. Βρετανία, αλλά δεν συμπεριφέρθηκε ούτε σαν τη Γαλλία που μιμήθηκε τη Γερμανία.

Το άνοιγμα των ραντεβού στην πλατφόρμα emvolio.gov.gr θα βοηθήσει το εμβολιαστικό πρόγραμμα να ανεβάσει ταχύτητα, με τον γενικό γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο να επισημαίνει πως ο στόχος της κυβέρνησης είναι να έχουν εμβολιαστεί όλα τα άτομα άνω των 60 ετών και όλοι οι ευπαθείς ασθενείς μέχρι τα μέσα Μαΐου. Έως και σήμερα έχουν εμβολιαστεί 1.345.000 πολίτες και μέσα στον Απρίλιο αναμένεται να έχει εμβολιαστεί άλλο 1,5 εκατ. ανθρώπων με τα εμβόλια των Pfizer / BionTech, AstraZeneca και Moderna, χωρίς να συνυπολογίζονται στην εξίσωση οι 400 χιλιάδες δόσεις του μονοδοσικού εμβολίου της Johnson & Johnson (που θα φτάσουν τα 1,2 εκατ. μέχρι τον Ιούνιο) που θα έρθει πριν το Πάσχα.

Συνολικά η Johnson & Johnson θα παραδώσει στη χώρα 4,7 εκατ. δόσεων μέχρι το τέλος του χρόνου, ενώ κρίσιμος θεωρείται για την επιστροφή στην κανονικότητα, ο εμβολιασμός των εκπαιδευτικών και των ανθρώπων που εργάζονται στην εστίαση και τον τουρισμό. Σε αυτήν την επιχείρηση επιστροφής η μαζική χρήση των rapid test από συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες, τους δασκάλους, τους καθηγητές και τους μαθητές (άνω των 16 ετών), που θα επιθυμούν να εξεταστούν, θα επιταχύνει τις διαδικασίες ενισχύοντας τις δικλείδες ασφαλείας που απαιτεί το επόμενο βήμα.

Το τελευταίο "όπλο" της Κυβέρνησης είναι οι δυνατότητες που προσφέρει η βελτίωση του καιρού, προκειμένου να επιτραπούν δραστηριότητες που γίνονται σε υπαίθριους χώρους και να αρθούν οι περιορισμοί στις μετακινήσεις των πολιτών που δεν τους επέτρεπαν να απομακρυνθούν από τον Δήμο τους.