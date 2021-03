Μελέτη: Τα Galaxy Buds Pro είναι αποτελεσματικά για άτομα με απώλεια ακοής

Η Samsung Electronics Co. Ltd αποκάλυψε τα ευρήματα μιας νέας μελέτης που δημοσιεύτηκε στο «Clinical and Experimental Otorhinolaryngology», ένα διάσημο επιστημονικό περιοδικό αφιερωμένο στην έρευνα της ωτορινολαρυγγολογίας. Η μελέτη έδειξε πως η λειτουργία Περιβάλλοντος Ήχου (Ambient Sound) των Galaxy Buds Pro βοηθά σημαντικά τα άτομα με ήπια ως μέτρια απώλεια ακοής να ακούσουν καλύτερα τους ήχους στο περιβάλλον τους.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Samsung Medical Center, ένα από τα εξέχοντα νοσοκομεία της Ασίας, με εξαιρετικές υπηρεσίες υγείας και ερευνητικά επιτεύγματα. Η Samsung συνεργάζεται με το Samsung Medical Center για περισσότερα από 10 χρόνια, εστιάζοντας στον αντίκτυπο που μπορούν να έχουν οι κινητές συσκευές στην ακοή και την έρευνα νέων τρόπων βελτιστοποίησης ηχητικών εμπειριών για τους χρήστες. Αυτή η τελευταία έρευνα σηματοδοτεί ένα σημαντικό επόμενο βήμα στη συνεχή δέσμευση της Samsung για συνεργασία σε πρωτοποριακές καινοτομίες που ωφελούν τους ανθρώπους στην καθημερινή τους ζωή.

Η μελέτη αξιολόγησε την αποτελεσματικότητα ενός βοηθήματος ακοής, ενός προσωπικού προϊόντος ενίσχυσης ήχου και των Galaxy Buds Pro. Σύμφωνα με τους συγγραφείς, καμία άλλη μελέτη δεν έχει συμπεριλάβει ακόμη true wireless earbuds κατά την αξιολόγηση της κλινικής απόδοσης των συσκευών ακοής. Η μελέτη είναι η πρώτη που αποδεικνύει το πιθανό όφελος των true wireless earbuds για άτομα με ήπια έως μέτρια προβλήματα ακοής και έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει τη ζωή 1,5 δισεκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως που προς το παρόν ζουν με απώλεια ακοής σε κάποιο βαθμό[1].

«Με πληθυσμούς που γερνάνε ταχέως, αναμένεται ότι έως το 2050, ένας στους δέκα θα έχει απώλεια ακοής1. Ωστόσο, ενώ τα ακουστικά βαρηκοΐας είναι χρήσιμα για τη διαχείριση των προβλημάτων ακοής, η πρόσληψη παραμένει σχετικά χαμηλή, κυρίως λόγω της υψηλής τιμής», δήλωσε ο Il Joon Moon, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ωτορινολαρυγγολογίας του Samsung Medical Center. «Τα αρχικά ευρήματα της μελέτης είναι πολύ ελπιδοφόρα και ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να ανακαλύψουν εναλλακτικές συσκευές, όπως τα Galaxy Buds Pro, που μπορούν να τους υποστηρίξουν στην καθημερινότητά τους».

Τα Galaxy Buds Pro, το ακουστικό βαρηκοΐας και το προσωπικό προϊόν ενίσχυσης ήχου υποβλήθηκαν σε τρεις βασικές δοκιμές: ηλεκτροακουστική αξιολόγηση, αξιολόγηση ενίσχυσης ήχου και αξιολόγηση κλινικής απόδοσης.

Ηλεκτροακουστική αξιολόγηση

Αρχικά, τα ηλεκτροακουστικά χαρακτηριστικά κάθε συσκευής αξιολογήθηκαν για να διαπιστωθεί αν πληρούσαν τα βασικά κριτήρια απόδοσης για βοηθήματα ακοής: επίπεδο ηχητικής πίεσης εξόδου, εύρος συχνοτήτων, ισοδύναμος θόρυβος εισόδου και ολική αρμονική παραμόρφωση. Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι τα Galaxy Buds Pro πληρούσαν καθένα από αυτά τα τέσσερα κριτήρια, δείχνοντας ότι παρουσιάζουν συγκρίσιμη απόδοση με τα ακουστικά βαρηκοΐας.

Αξιολόγηση ενίσχυσης ήχου

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε μια αξιολόγηση ενίσχυσης ήχου για να εξεταστεί αν οι συσκευές ενίσχυσαν επαρκώς τον ήχο. Κάθε συσκευή δοκιμάστηκε σε επτά διαφορετικές συχνότητες και όλες έδειξαν ένα κατάλληλο επίπεδο ενίσχυσης.

Αξιολόγηση κλινικής απόδοσης

Τέλος, μια αξιολόγηση κλινικής απόδοσης διερεύνησε τις αλλαγές στα επίπεδα ακοής των ατόμων, με τη χρήση και χωρίς των συσκευών, και την ικανότητά τους να αναγνωρίζουν λέξεις και προτάσεις. Οι συμμετέχοντες είχαν ήπια έως μέτρια απώλεια ακοής, με διάμεση ηλικία τα 63 έτη. Η στατιστική σημασία παρατηρήθηκε στα 1.000Hz, 2.000Hz και 6.000Hz, πράγμα που σημαίνει ότι τα Galaxy Buds Pro έχουν επαρκώς ενισχυμένο ήχο στις τρεις συχνότητες των ομιλιών. Επιπλέον, συνολικά, πάνω από το 57% των συμμετεχόντων ανέφεραν ότι τα Galaxy Buds Pro μπόρεσαν να τους βοηθήσουν να επικοινωνήσουν σε ένα ήσυχο περιβάλλον.

Ανακαλύφθηκε, επίσης, ότι όταν φορούσαν τα Galaxy Buds Pro, τα άτομα μπόρεσαν να κατανοήσουν καλύτερα τις λέξεις κατά την ομιλία, καθώς τα αποτελέσματα έδειξαν στατιστικά σημαντική βελτίωση στην απόδοση για τις τρεις συσκευές σε σύγκριση με εκείνη στη μη βοηθούμενη κατάσταση. Αυτό υποδηλώνει ότι μαζί με τα ακουστικά βαρηκοΐας και τα προϊόντα προσωπικής ενίσχυσης ήχου, τα Galaxy Buds Pro θα μπορούσαν ενδεχομένως να ωφελήσουν άτομα με απώλεια ακοής στην επικοινωνία τους, και ειδικά άτομα με ήπια και μέτρια απώλεια ακοής.

«Καθώς αναπτύσσουμε νέα προϊόντα και υπηρεσίες, έχουμε επίγνωση του τρόπου που η τεχνολογία μας μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να αψηφούν τα εμπόδια και να κάνουν περισσότερα», δήλωσε ο Han-gil Moon, Master και Επικεφαλής του Advanced Audio Lab του Mobile Communications Business στη Samsung Electronics. «Αυτά τα ευρήματα αντικατοπτρίζουν τη διαρκή δέσμευσή μας για δημιουργία καινοτομιών που επιτρέπουν σε όλους να απολαύσουν καλύτερα τις καθημερινές εμπειρίες, και σκοπεύουμε να επεκτείνουμε τη δοκιμή σε περισσότερους συμμετέχοντες τους επόμενους μήνες».

Τα Galaxy Buds Pro διαθέτουν τη λειτουργία Περιβάλλοντος Ήχου, που μπορεί να ενισχύσει τους κοντινούς ήχους μέχρι και 20 ντεσιμπέλ και, με δυνατότητα μέσα από τέσσερα επίπεδα, οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν και να εξατομικεύσουν τον τρόπο με τον οποίο βιώνουν τον ήχο ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Για την πλήρη μελέτη, παρακαλούμε επισκεφθείτε το https://www.e-ceo.org/journal/view.php?number=783. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Galaxy Buds Pro, παρακαλούμε επισκεφθείτε το www.samsung.com/galaxy-buds-pro.

