«Τα Δαχτυλίδια της Δύναμης» του ενός δισ. δολαρίων

Σε προηγούμενο σημείωμά μας αναφερθήκαμε στην αμερικανική τηλεοπτική σειρά φαντασίας «House of the Dragon», το πρώτο επεισόδιο της οποίας παρακολούθησαν περίπου 10 εκατ. Αμερικανοί. Σε αυτό καταπιανόμαστε με μία ακόμη αμερικανική σειρά ίδιου είδους, «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Τα Δαχτυλίδια της Δύναμης», που αποτελεί την ακριβότερη τηλεοπτική παραγωγή της Amazon, κόστους τουλάχιστον 1 δισ. δολαρίων.

Η αναφορά στους αριθμούς κάθε άλλο παρά τυχαία είναι, καθώς μας γίνεται γνωστή αφενός η προτίμηση των τηλεθεατών, αφετέρου το αστρονομικό ποσό που δαπανείται σε μία παραγωγή με την ελπίδα να γίνει ευρείας αποδοχής - ελπίδα που ενδεχομένως να «πατά» στον απόηχο της αποδοχής που είχε σημειώσει η κινηματογραφική τριλογία «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» η οποία βασίστηκε στα ομώνυμα μυθιστορήματα του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν.

Μπορεί «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Τα Δαχτυλίδια της Δύναμης» να αποτελεί το prequel των μυθιστορημάτων και των ταινιών «Χόμπιτ» και «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» του Τόλκιν, αλλά η πλοκή βασίζεται στα παραρτήματα των μυθιστορημάτων αυτών. Η υπόθεση εκτυλίσσεται στη Δεύτερη Εποχή της Μέσης Γης και αποκαλύπτει την ιστορία πίσω από τη σφυρηλάτηση των δαχτυλιδιών και αφηγείται μια συμμαχία που δημιουργήθηκε μεταξύ ξωτικών και ανθρώπων για την καταπολέμηση ενός προαιώνιου κακού.

Αναφορικά με την αποδοχή ή όχι από το κοινό της πολυδάπανης παραγωγής θα αναφερθούμε σε επόμενο σημείωμά μας, έχοντας στα χέρια μας αντίστοιχα στοιχεία. Προς το παρόν, τα σχόλια των κριτικών που έχουν παρακολουθήσει τα πρώτα επεισόδια είναι θετικά. Τα σημεία στα οποία θα σταθούμε είναι εκείνα τα οποία απορρέουν από το τηλεοπτικό «κείμενο».

Παρακολουθώντας το τρέιλερ και αποσπάσματα από το πρώτο επεισόδιο της σειράς «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Τα Δαχτυλίδια της Δύναμης» εντοπίζουμε οπτικά εφέ, πανοραμικές λήψεις της κάμερας όπως και λήψεις από χαμηλή γωνία όταν στο κάδρο εμφανίζεται το κεντρικό πρόσωπο/ ήρωας, ώστε να του προσδοθεί κύρος, κοντινά πλάνα στα σπαθιά που συγκρούονται κατά τη διάρκεια της μάχης όπως και στα πρόσωπα των ηρώων με την τρωτότητά τους να αντικατοπτρίζεται με μια μονάχα γρατσουνιά στο μάγουλο.

To soundtrack ενίοτε παραπέμπει σε εμβατήριο που συχνά λειτουργεί ως background των φωναχτών σκέψεων αλλά και των λεγομένων των ηρώων με ιδιαίτερο στόμφο για να υποδηλώνει αποφασιστικότητα. Παρατηρούμε επίσης μια στροφή στο φύλο του κεντρικού προσώπου/ ήρωα· είναι γυναίκα (όπως και στο «House of the Dragon») που αναλαμβάνει δράση μετά το θάνατο συγγενικού της προσώπου, εμψυχώνει στη μάχη, παίρνει σημαντικές αποφάσεις.

Ο τίτλος της σειράς υποδηλώνει την ισχύ που προσδίδει ένα μικρό «κόσμημα» -το δαχτυλίδι- στον κάτοχό τους, θα μπορούσε όμως να είναι και μια υπόνοια της αλλοίωσης της κρίσης που μπορεί να επιτύχει η συγκέντρωση της εξουσίας. Η κάμερα εστιάζει στα χέρια των προσώπων που τα φορούν, σε κάθε περίσταση, δείχνοντας τα να λάμπουν ακόμη και στις πιο ακραίες καιρικές συνθήκες.

Αναρωτιόμαστε περί ου ο λόγος στο συγκεντρωτισμό της εξουσίας στο κεντρικό πρόσωπο, τι είδους ήρωα πλάθουν οι ταινίες φαντασίας και οι αντίστοιχες τηλεοπτικές σειρές και εάν πλέον έχει αντίκτυπο η αιώνια μάχη του καλού ενάντια στο κακό. Απαρατήρητη είναι η προβολή της γυναίκας ως ηρωΐδας, προοιωνίζοντας ένα νέο κεφάλαιο για τους ήρωες των ταινιών και τηλεοπτικών σειρών φαντασίας.

*Τα δύο πρώτα επεισόδια της σειράς ήταν διαθέσιμα στην Ελλάδα τα ξημερώματα της 2ας Σεπτεμβρίου. Τα υπόλοιπα έξι επεισόδια του πρώτου κύκλου (η σειρά θα αποτελείται από πέντε κύκλους) θα κυκλοφορούν σε εβδομαδιαία βάση, κάθε Παρασκευή, μέχρι τις 14 Οκτωβρίου.