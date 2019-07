Τα Lay’s στο ρυθμό του NovaRock!

Τα Lay’s είναι χορηγός του NovaRock, του κινηματογραφικού καναλιού της Nova, με θέμα τους Rock Stars και τη μουσική τους, το οποίο έκανε πρεμιέρα από το Σάββατο 15 Ιουνίου και θα προβάλλεται έως την Τετάρτη 31 Ιουλίου, ηλεκτρίζοντας τα καλοκαιρινά βράδια με μοναδικές ταινίες από τους θρύλους της ροκ μουσικής σκηνής!

Ανάμεσα στις εμβληματικές μουσικές ταινίες συγκαταλέγονται: το φετινό πολυβραβευμένο, blockbuster, «Bohemian Rhapsody», το οποίο απέσπασε φέτος 4 βραβεία Όσκαρ ανάμεσα τους και αυτό του Α’ Ανδρικού Ρόλου για τον Rami Malek, το βραβευμένο «A Star Is Born», με τους Bradley Cooper και Lady Gaga, το οποίο απέσπασε το φετινό Όσκαρ Καλύτερου Τραγουδιού, το ντοκιμαντέρ των Led Zeppelin, «The Song Remains The Same», το βασισμένο στο ομώνυμο άλμπουμ των Pink Floyd, «Pink Floyd: The Wall», του Alan Parker, το συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ για ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά φεστιβάλ όλων των εποχών, «Woodstock», το «Purple Rain» με τον Prince, το υποψήφιο για 4 Όσκαρ, βασισμένο στη ζωή της Janis Joplin, «The Rose», με την Bette Midler, «Jailhouse Rock» με τον Elvis Presley, «Great Balls of Fire!», βασισμένο στη ζωή του Jerry Lee Lewis, με τον Dennis Quaid και πολλά άλλα.

Ειδικά για τη χορηγία υλοποιήθηκε ένα δυνατό media plan με πλήθος διαφημιστικών παροχών και με το επικοινωνιακό μήνυμα «Δώσε Γεύση στη Μουσική με Lay’s» επιτυγχάνεται η απόλυτη σύνδεση με το κανάλι που προβάλλει μερικές από τις καλύτερες μουσικές ταινίες και ντοκιμαντέρ όλων των εποχών!



Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ενέργεια επισκεφθείτε το www.novamedia.gr/lays.