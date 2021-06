Super League-UEFA: η μπάλα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Οι διαχειριστές των social media του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, εντυπωσιάστηκαν. Ο λογαριασμός του στο twitter σπανίως έχει αναρτήσεις που ξεπερνούν τα 100 retweets. Εκείνο, όμως, που απλά ανέφερε τις λέξεις UEFA, FIFA και Super League έσπασε τα κοντέρ τους. Ολα αυτά για κάτι που δεν είναι τόσο σημαντικό, ακόμη... Απλά σημαίνει πως το Ε.Δ. ενημερώθηκε για την υπόθεση έπειτα από αίτημα του Εμπορικού Δικαστηρίου της Μαδρίτης. Δεν την έχει ανοίξει καν. Δείχνει, όμως, πόσο ενδιαφέρει το ζήτημα. Η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία που σ' άλλες περιπτώσεις είναι αργή και αντιδρά καθυστερημένα έβγαλε και ανακοίνωση. «Είμαστε σίγουροι για τη θέση μας και θα την υπερασπιστούμε», δήλωσε.

Οι δικαστές του Λουξεμβούργου απλά σημείωσαν πως έλαβαν την ερώτηση του Εμπορικού Δικαστηρίου της Μαδρίτης για το αν η UEFA και η FIFA κάνουν κατάχρηση της εξουσίας τους και αν αποτελούν μονοπώλιο. Τώρα, το κείμενο θα πρέπει να μεταφραστεί στα γαλλικά και στην συνέχεια η έδρα θ' αποφασίσει αν θα το κάνει δεκτό ή όχι. Σε περίπτωση που προχωρήσει η υπόθεση θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια νέα «υπόθεση Μπόσμαν»: οι συνέπειες θα προκαλούσαν μια επανάσταση στο άθλημα. Αν δεν προχωρήσει, θα σημάνει και το τέλος της Super League.

#ECJ : European Super League claims @UEFA / @FIFAcom in violation of #EU Competition rules in a reference from Madrid Court #football #EuropeanSuperLeague (C-333/21)