Συνάντηση Ερντογάν - Μισέλ στη Ρώμη - Τι συζήτησαν

Οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας τέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ στο περιθώριο της G20 στη Ρώμη.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Μισέλ στο Twitter, συζητήθηκαν επίσης οι εξελίξεις στο Αφγανιστάν, τη Λιβύη και την ευρύτερη περιοχή.

«Ο διάλογος είναι το κλειδί για την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια», πρόσθεσε.

At @g20org in Rome with President @RTErdogan touched base on EU-Turkey relations.



Discussed developments in Afghanistan, Libya and the wider region.



Dialogue is key for regional stability and security. pic.twitter.com/U9rYICjfdw