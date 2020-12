Συμφωνία Κομισιόν-Novavax για 100 εκατ. δόσεις του εμβολίου

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα την επίτευξη συμφωνίας με τη αμερικανική φαρμακευτική Novavax με μια ακόμα φαρμακευτική που αναπτύσσει εμβόλιο κατά του κορονοϊου, μεγαλώνοντας ακόμα περισσότερο το χαρτοφυλάκιο της.

"Ολοκληρώσαμε διερευνητικές συνομιλίες με τη Novavax για να εξασφαλίσουμε ένα νέο πιθανό εμβόλιο. Η σύμβαση θα επιτρέψει στις χώρες της ΕΕ να αγοράσουν 100 εκατομμύρια δόσεις και θα μπορούσαν περαιτέρω να αγοράσουν έως και 100 εκατομμύρια περισσότερες δόσεις.

We concluded exploratory talks with @Novavax to secure a new potential vaccine.



The contract would allow EU countries to purchase 100 million doses, and they could further purchase up to 100 million more doses.



