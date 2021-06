Στους Μπακς δεν έχουν σημασία οι ρόλοι αλλά το... «Γκόθαμ»

Η ποικιλομορφία των Μπακς στην επίθεση είναι μία πολυτέλεια που μπορεί να αποδεχθεί καθοριστική στον στόχο του τίτλου του ΝΒΑ. Η κορυφαία επίθεση της κανονικής περιόδου δεν στηρίζεται απλώς στα στατιστικά της. Αυτά, άλλωστε, είναι το αποτέλεσμα του γεγονότος ότι το Μιλγουόκι μπορεί να κερδίσει με διάφορους τρόπους. Το βάθος των επιλογών τους, όμως, έχει ένα μειονέκτημα... Σπανίως λειτουργεί αρμονικά αν οι (επιθετικοί) «πλανήτες» τους δεν εναρμονιστούν. Αυτό συνέβη τα ξημερώματα της Δευτέρας (28/6), στον θρίαμβο με 113-102 στην Ατλάντα και το προβάδισμα με 2-1 στους ανατολικούς τελικούς.

Τα «Ελάφια» κατόρθωσαν με το δικό τους «μπρέικ» να ανακτήσουν το πλεονέκτημα έδρας που έχασαν στην πρεμιέρα της σειράς. Με την μπασκετική Αμερική να δυσκολεύεται να βάλει σε σειρά – αν, βεβαίως, χρειάζεται αυτό και δεν είναι ανούσιο μπροστά στην ομαδικότητα – τους λόγους της νίκης που φέρνει την ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο δύο βήματα μακριά από τους Τελικούς. Η εύκολη και χρονικά πιο πρόσφατη «ανάγνωση» του ματς ήταν οι 20 πόντοι του Κρις Μίντλτον στο τέταρτο δωδεκάλεπτο. Στα αποδυτήρια των Μπακς, ωστόσο, δεν υπάρχει αντίστοιχο debate, τουλάχιστον δημοσίως.

First Bucks player with 20 points in a 4th quarter of a playoff game in the last 25 postseasons. pic.twitter.com/7Q6CPBru1r

Ο Μίντλτον πέτυχε συνολικά 38 πόντους (με 6/12 τρίποντα), όμως ήταν εκείνος που «ενορχήστρωσε» τη αντεπίθεση στην τέταρτη περίοδο, στην οποία το Μιλγουόκι πέτυχε επιμέρους σκορ 30-17 και πήρε τη νίκη. Ο Αμερικανός είχε 6/11 σουτ υπό πίεση και σκόραρε το ένα μεγάλο καλάθι μετά το άλλο. Ο Αντετοκούνμπο, από την πλευρά του, σκόραρε 33 πόντους (με 12/19 δίποντα, αλλά και 6/13 βολές) σε 41 λεπτά! Ομως ο παλαίμαχος σέντερ των Σέλτικς και πρωταθλητής το 2008 και γνωστός για τις ακραίες τοποθετήσεις του, Κέντρικ Πέρκινς, έγραψε στο Twitter πως «δεν χρειάζεται να επαναλάβω τον εαυτό μου, αλλά, διάολε, θα το κάνω. Ο Μίντλτον είναι ο Μπάτμαν και ο Γιάννης είναι ο Ρόμπιν και αυτό δεν είναι κακό...».

I don’t think I need to repeat myself, but I will anyway damnit! Middleton is the Batman, Giannis is the Robin, and that’s OK!



38 points, 20 in the 4th.. all timely buckets! Carry the hell on… https://t.co/XgqUvp32uy